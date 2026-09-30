Clima en Paraguay: siguen las lluvias y 5 departamentos están en alerta por tormentas

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida con cielos mayormente nublados, vientos del sur, lluvias dispersas en la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el norte y este.
Desde poco antes de las 5:00 está vigente una alerta especial por posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” – dirigida a cinco departamentos: San Pedro, Amambay, Canindeyú, Alto Paraguay y el noreste de Presidente Hayes.
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Las lluvias continuarían en gran parte del país mañana, jueves. Sin embargo, las condiciones del tiempo comenzarían a normalizarse y las lluvias cesarían el viernes.
Días cálidos
Las temperaturas en Paraguay siguen descendiendo hoy y se esperan temperaturas máximas de 23 grados centígrados en Asunción y Encarnación, 24 en Ciudad del Este y hasta 30 en el Chaco, con mínimas entre 18 y 20 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del miércoles
|Temperatura máxima del miércoles
Concepción
20 °C
24 °C
San Pedro
20 °C
23 °C
Caacupé
19 °C
23 °C
Villarrica
19 °C
23 °C
Coronel Oviedo
19 °C
23 °C
Caazapá
19 °C
23 °C
Encarnación
18 °C
23 °C
San Juan Bautista
18 °C
23 °C
Paraguarí
19 °C
23 °C
Ciudad del Este
20 °C
24 °C
Asunción
20 °C
23 °C
Pilar
18 °C
23 °C
Pedro Juan Caballero
20 °C
25 °C
Salto del Guairá
21 °C
26 ºC
Pozo Colorado
20 °C
23 °C
Fuerte Olimpo
22 °C
30 °C
Mariscal Estigarribia
20 °C
23 °C
Los índices subirían de nuevo en los próximos días, con máximas de 26 grados el jueves y 29 grados el viernes en la capital.