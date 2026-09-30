Clima en Paraguay: siguen las lluvias y 5 departamentos están en alerta por tormentas

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida con cielos mayormente nublados, vientos del sur, lluvias dispersas en la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el norte y este.

Desde poco antes de las 5:00 está vigente una alerta especial por posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” – dirigida a cinco departamentos: San Pedro, Amambay, Canindeyú, Alto Paraguay y el noreste de Presidente Hayes.

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Las lluvias continuarían en gran parte del país mañana, jueves. Sin embargo, las condiciones del tiempo comenzarían a normalizarse y las lluvias cesarían el viernes.

Días cálidos

Las temperaturas en Paraguay siguen descendiendo hoy y se esperan temperaturas máximas de 23 grados centígrados en Asunción y Encarnación, 24 en Ciudad del Este y hasta 30 en el Chaco, con mínimas entre 18 y 20 grados.

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Ciudad Temperatura mínima del miércoles Temperatura máxima del miércoles Concepción 20 °C 24 °C San Pedro 20 °C 23 °C Caacupé 19 °C 23 °C Villarrica 19 °C 23 °C Coronel Oviedo 19 °C 23 °C Caazapá 19 °C 23 °C Encarnación 18 °C 23 °C San Juan Bautista 18 °C 23 °C Paraguarí 19 °C 23 °C Ciudad del Este 20 °C 24 °C Asunción 20 °C 23 °C Pilar 18 °C 23 °C Pedro Juan Caballero 20 °C 25 °C Salto del Guairá 21 °C 26 ºC Pozo Colorado 20 °C 23 °C Fuerte Olimpo 22 °C 30 °C Mariscal Estigarribia 20 °C 23 °C

Los índices subirían de nuevo en los próximos días, con máximas de 26 grados el jueves y 29 grados el viernes en la capital.