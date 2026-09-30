Clima
30 de septiembre de 2026 a la - 05:30

Clima en Paraguay: siguen las lluvias y 5 departamentos están en alerta por tormentas

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Heber Carballo 25-12-2023

Las precipitaciones y tormentas que se registraron ayer continuarían este miércoles en gran parte del territorio paraguayo. Está vigente una alerta especial para cinco departamentos por posibles “fenómenos de tiempo severo” durante la mañana.

Por ABC Color
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En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida con cielos mayormente nublados, vientos del sur, lluvias dispersas en la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el norte y este.

Desde poco antes de las 5:00 está vigente una alerta especial por posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” – dirigida a cinco departamentos: San Pedro, Amambay, Canindeyú, Alto Paraguay y el noreste de Presidente Hayes.

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Las lluvias continuarían en gran parte del país mañana, jueves. Sin embargo, las condiciones del tiempo comenzarían a normalizarse y las lluvias cesarían el viernes.

Días cálidos

Las temperaturas en Paraguay siguen descendiendo hoy y se esperan temperaturas máximas de 23 grados centígrados en Asunción y Encarnación, 24 en Ciudad del Este y hasta 30 en el Chaco, con mínimas entre 18 y 20 grados.

CiudadTemperatura mínima del miércolesTemperatura máxima del miércoles

Concepción

20 °C

24 °C

San Pedro

20 °C

23 °C

Caacupé

19 °C

23 °C

Villarrica

19 °C

23 °C

Coronel Oviedo

19 °C

23 °C

Caazapá

19 °C

23 °C

Encarnación

18 °C

23 °C

San Juan Bautista

18 °C

23 °C

Paraguarí

19 °C

23 °C

Ciudad del Este

20 °C

24 °C

Asunción

20 °C

23 °C

Pilar

18 °C

23 °C

Pedro Juan Caballero

20 °C

25 °C

Salto del Guairá

21 °C

26 ºC

Pozo Colorado

20 °C

23 °C

Fuerte Olimpo

22 °C

30 °C

Mariscal Estigarribia

20 °C

23 °C

Los índices subirían de nuevo en los próximos días, con máximas de 26 grados el jueves y 29 grados el viernes en la capital.