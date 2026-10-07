El presidente de la Conmebol desafía a Messi a jugar la Copa Libertadores

"Creo que lo único que le falta es jugar la Libertadores", afirma el directivo paraguayo en un video difundido este miércoles en sus redes sociales y que fue grabado el martes al coincidir con Messi en su partido de despedida de la selección Argentina en el estadio Monumental de Buenos Aires.

"¿Me agarrás (aceptas) el desafío?", preguntó después entre risas el presidente de la Conmebol a Messi, quien guardó silencio ante la propuesta.

El capitán de la selección Albiceleste puso fin a su era con un gol de penalti y dos asistencias que sellaron la victoria por 3-0 sobre la selección de Benín.