Con gol de Mauricio, Palmeiras vence al Athletico Paranaense y trepa a la cima

El partido se encarriló por la vía rápida gracias al talento ofensivo del Verdão. Apenas transcurrían cinco minutos de juego cuando el centrocampista Mauricio abrió el marcador con un remate preciso que silenció el Arena da Baixada. Sin dar tiempo a la reacción local, el uruguayo Joaquín Piquerez amplió la renta apenas cuatro minutos después, en el minuto nueve, con el cobro magistral de una falta.

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El cuadro paulista impuso condiciones desde el inicio, sustentado sobre el césped por una fuerte presencia sudamericana. El extremo Ramón Sosa formó parte del once titular y completó una sólida actuación antes de ser sustituido en el minuto 72 por Arthur Gabriel. Por su parte, el capitán y pilar defensivo Gustavo Gómez fue baja sensible en esta ocasión debido a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Os gols de gols de Piquerez e Maurício, que colocaram o Palmeiras na liderança do Brasileirão!#Brasileirão ⁣



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Antes de llegar al descanso, el delantero argentino Juan Manuel “Flaco” López rozó el tercero para los visitantes con un violento disparo que se estrelló contra el travesaño.

Resistencia con diez y liderato provisional

El panorama se ensombreció ligeramente para el Palmeiras al filo del descanso, cuando el centrocampista Andreas Pereira vio la segunda tarjeta amarilla en el minuto 43, dejando a los suyos en inferioridad numérica para toda la segunda mitad.

Con superioridad sobre el campo, el Athletico Paranaense apretó en busca de la remontada y merodeó el gol con intentos de Felipe Chiqueti y del argentino Bruno Zapelli. Sin embargo, la muralla defensiva y las intervenciones providenciales del guardameta aseguraron el cero en su portería para abrochar tres puntos de oro.

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Con esta victoria, el Palmeiras alcanza las 66 unidades y se coloca provisionalmente en lo más alto de la tabla del Brasileirão.