Cerezo: “Tienen que quitar el VAR para que no haya problemas con los árbitros”

“Yo creo que en el fútbol, en general, no tiene que haber guerras y menos entre los dirigentes. Es un tema que tienen que solucionar y, como todo gira en relación a los árbitros, pues lo que tienen que hacer es quitar el VAR para que no haya problemas con los árbitros”, expresó desde Stuttgart, donde su equipo se mide este martes al conjunto local en la Liga de Campeones.

También fue preguntado por las protestas del Real Madrid hacia los árbitros. “Todos nos quejamos de todo, lo que pasa es que unos más y otros menos. Nosotros nos hemos quejado y posiblemente nos seguiremos quejando, pero pensamos que los árbitros tenemos que estar con ellos. Los árbitros se equivocan cuando no lo ven y cuando lo ven ten por seguro que no se equivocan”, contestó Cerezo.

Y habló de la acción de Arda Güler sobre Peque que no fue castigada con expulsión: “Yo lo vi claro, pero a lo mejor el árbitro no lo vio. Yo estoy convencido que, si lo ve, lo pita y si no lo ve pues imagino que no lo pitó”.