Video: motociclista se adelanta a un camión y muere al chocar contra un furgón en Ypané

Un motociclista de 18 años murió este martes tras chocar de frente contra un furgón de transporte de personas sobre la ruta San Isidro, en la ciudad de Ypané. El accidente de tránsito ocurrió alrededor de las 17:40 y quedó registrado en imágenes de circuito cerrado.

La víctima fue identificada como Elías Benjamín Jaldín Ayala, quien iba al mando de una motocicleta de la marca Maruti. El joven falleció en el lugar, mientras que el conductor del furgón resultó ileso.

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Así ocurrió el accidente en Ypané

El subcomisario Nelson Quiñónez, de la Comisaría 23 Central de Ypané, explicó que el motociclista se adelantó a un camión que había detenido la marcha, aparentemente para girar a la izquierda.

En esa maniobra, el joven terminó impactando de frente contra el furgón, que circulaba en sentido contrario. El vehículo, una Renault Nueva Master, sufrió importantes daños en la parte frontal.

Según el jefe policial, las imágenes de circuito cerrado muestran que el motociclista circulaba a alta velocidad y sin casco protector. Estas circunstancias fueron señaladas por la Policía a partir de la revisión de las grabaciones.

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El conductor del furgón dio negativo al alcotest

El conductor del furgón fue identificado como Wilfrido Balcaza Cañete, de 60 años. Tras el accidente, fue sometido a la prueba de alcotest, que arrojó un resultado negativo, según informó la Policía.

En el lugar intervinieron el Ministerio Público, el médico forense y personal de Criminalística para los procedimientos correspondientes. La zona fue acordonada para preservar la escena del accidente.

Finalmente, la Fiscalía dispuso la libertad del conductor del furgón, de acuerdo con lo informado por el subcomisario Quiñónez.