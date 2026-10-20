Gnabry lamenta ausencia de Olise, pero dice que el Bayern está preparado para las bajas

Gnabry lamenta ausencia de Olise, pero dice que el Bayern está preparado para las bajas

Berlín, 20 oct (EFE).- El mediapunta Serge Gnabry lamentó este martes que el Bayern no pueda contar este miércoles, ante el Arsenal, con el extremo francés Michael Olise, que está sancionado, pero afirmó que su equipo está preparado para compensar bajas que pueden ocurrir por diversas circunstancias