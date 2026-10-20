Nacional consuma una espectacular remontada y depende de sí mismo para ser campeón

Dos goles del central costarricense Francisco Calvo y uno de Luciano Boggio le dieron la victoria al Tricolor en un juego que ganaba con comodidad y en el que acabó sufriendo por los tantos sobre la hora de Guillermo López y Renato César.

Con este resultado, Nacional llegó a 23 puntos y quedó a uno de Liverpool, con el que se enfrentará el próximo fin de semana por la duodécima fecha del Clausura.

Tras comenzar el año con Jadson Viera como entrenador y continuarlo con Jorge Bava, el Tricolor despidió a este último en la segunda jornada del mencionado certamen luego de perder los dos primeros encuentros y quedan a seis puntos del líder y muy lejos en la Tabla Anual acumulada.

En agosto y luego de los malos resultados, Nacional selló la vuelta a la dirección técnica de Daniel Carreño y desde ese momento no conoce la derrota.

Bajo la dirección de quien fue campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental como jugador del club, participó en 13 partidos del torneo Clausura y la Copa Uruguay en los que sumó diez victorias y tres igualdades.

De acuerdo con esto, el Tricolor ganó en el Clausura 20 puntos de 24 posibles y de esa forma saltó del decimocuarto lugar al segundo en dos meses.

El próximo fin de semana, Nacional y Liverpool jugarán en el estadio Gran Parque Central un partido que catapultará a uno de los dos hacia el título y que encontrará a ambos en un gran momento.

El Tricolor lo afrontará tras la victoria de este lunes y el Negriazul lo hará luego de ganarle este domingo a Peñarol.