Venezuela jugará en noviembre dos amistosos de fútbol contra País Vasco y Rusia

Venezuela jugará en noviembre dos amistosos de fútbol contra País Vasco y Rusia

Caracas, 20 oct (EFE).- La selección de fútbol de Venezuela jugará en noviembre dos amistosos contra la selección del País Vasco y Rusia, respectivamente, y de esta manera cerrará su fase de preparación de 2026, informó este martes la cuenta en X de la Vinotinto.