Dituro: “En los momentos difíciles, sentí apoyo real"

“A pesar de la edad, saqué mucho aprendizaje de los momentos malos. Nunca había cometido tantos errores, pero la experiencia me ha servido para aprender y saber que tengo fuerzas para seguir entrenando”, argumentó el guardameta, de 39 años.

Dituro resaltó la relación que mantiene con el otro arquero con el que se disputa la titularidad, el español Alejandro Iturbe. “En los momentos en los que las cosas no salían recibí mensajes bonitos y positivos de compañeros y de gente del club. Sentí apoyo real”, apostilló Dituro, que elogió la competencia que mantiene con Alejandro Iturbe, el otro portero de la plantilla.

“Nos cambiamos juntos, compartimos mate, hablamos de la vida… El año pasado no estaba cómodo, pero no bajó los brazos. Me recuerda a mí cuando era chico. No regala ningún día y, cuando le toque, lo va a hacer bien”, indicó en rueda de prensa.

Dituro también agradeció al entrenador, Martín Alselmi, y a su cuerpo técnico el “respaldo y las conversaciones profundas y sinceras” que mantuvieron en los malos momentos.

El portero aseguró que el técnico argentino tiene una “idea similar” de juego a la de Eder Sarabia, su antecesor, y calificó su trabajo de “espectacular” en aspectos como “competir, estar juntos y entender los momentos de los partidos”.

En cuanto a su futuro, y pese a sus 39 años, el portero no piensa en la retirada y dijo que tiene “tanta energía y ganas” como hace diez años, si bien reconoció que ahora siente “más dolores”.