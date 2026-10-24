0-0. El Athletic no puede con un sólido Sevilla

El reparto de puntos hace caer al Athletic de la tercera, en beneficio del Atlético de Madrid, mientras que el equipo dirigido por David Losada, que encadena su tercer empate consecutivo, suma un punto que le permite tomar aire en una segunda mitad de la clasificación de la Liga F muy apretada.

El encuentro arrancó con ritmo e iniciativa de las locales. A los ocho minutos, Landaluze empujó el balón al fondo de la portería de Sullastres, pero el tanto fue anulado por fuera de juego previo. La respuesta del Sevilla llegó poco después y tuvo idéntico desenlace. En el minuto 13, Andrea superó a Nanclares, aunque el gol tampoco subió al marcador por posición antirreglamentaria de la delantera visitante.

Tras ese inicio animado, el partido perdió revoluciones y se instaló en la igualdad. Durante el resto de la primera mitad apenas hubo ocasiones de peligro, más allá de un centro-chut de Clau Blanco que se marchó alto en el minuto 19 y un disparo demasiado cruzado de Sara Ortega en el 36.

El guion se mantuvo tras el descanso. El Athletic, que dispuso de un primer aviso de Ane Azkona nada más comenzar la segunda parte, controló el juego, pero le faltó claridad para poner en apuros a la zaga sevillista.

Un cabezazo de Valero a la salida de un córner, en el minuto 82, fue prácticamente la única ocasión de cierto peligro en el tramo final. El Sevilla buscó sus opciones al contragolpe y en acciones a balón parado, pero tampoco consiguió exigir a Nanclares.

0.- Athletic Club: Nanclares, Landaluze (Agote, min.61), Maddi, Eider, Nerea Benito (Garazi, min.76); Elexpuru, Pinedo, Valero, Amezaga (Gurtubay, min.61); Sara Ortega (Iribarren, min.88) y Azkona (Campos, min.76).

0.- Sevilla FC: Sullastres; Alba López (Laura Pérez, min.80), Marques, Iris Arnaiz, Raquel; Alicia, Castelló (Barrios, min.73); Clau Blanco (Isa Álvarez, min.90), Rosa, Esther (Gemma, min.73); y Andrea (Blom, min.73).

Árbitra: Ainara Andrea Acevedo (Comité catalán). Mostró tarjetas amarillas a Castelló (m.53) y Alba López (m.75).

Incidencias: partido de la 8ª jornada de la Liga F disputado en Lezama con 541 espectadores en las gradas.