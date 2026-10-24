0-3. El Elche reina en la tristeza del Rayo

Tras la tregua anunciada por la afición, y que provocó que el partido no corriese peligro de suspensión, como hace dos semanas contra el Athletic Club de Bilbao, el encuentro se inició bajo el estruendo del 'Presa, vete ya' que coreó el público.

El fondo, tras los incidentes del último partido, lució vacío, sin público, y con una lona en la que se pudo leer 'En el fútbol, apoyo al juego limpio', una frase impuesta por la Real Federación Española de Fútbol que cumple con el artículo 57 del Código Disciplinario.

Tras un buen inicio del Rayo, que no tuvo continuidad pasados los diez minutos, el Elche fue ganando metros y haciéndose fuerte con el balón hasta encadenar dos ocasiones muy claras antes del ecuador de la primera mitad. Una de ellas con un disparo desde la frontal de Lucas Cepeda que atrapó Emil Audero y otra con un remate en el área de Gonzalo Villar que sacó bien por bajo el portero del Rayo.

Esos avisos del Elche fueron el anuncio del primer gol, que llegó tras un penalti de Florian Lejeune sobre Roy Revivo. Lo marcó Federico Redondo, que no lanzó la segunda pena máxima de que dispuso su equipo poco después tras una falta en el área de Pathé Ciss sobre Lemar. Esa la transformó Fer Niño.

El Rayo tuvo la ocasión de reducir distancias solo un minuto después tras una mano en el área de Buba Sangaré. El senegalés Pathé Ciss, que no suele lanzar los penaltis, disparó al travesaño y el balón se marchó fuera del estadio.

La mala primera parte del Rayo, que acabó jugando a merced del equipo del argentino Martin Anselmi, provocó que su técnico, Beñat San José, moviese el banquillo al descanso. Salieron Sergio Camello y Jorge de Frutos y entraron el delantero brasileño Alemao y el extremo georgiano Giorgi Tsitaishvili.

Con ellos el Rayo ganó algo más de empuje y energía pero sin ideas, el juego fue plano y previsible, lo que benefició al Elche, que, con calma, tuvo tiempo para pensar y trenzar jugadas que hicieran daño a su rival, que acabó de bajar los brazos por completo cuando encajó el tercero, obra de Germán Valera, que picó un remate por encima de Audero en un mano a mano.

Ese gol terminó por silenciar Vallecas, que sin el apoyo de Bukaneros desde el fondo lució gris. Los minutos se hicieron largos hasta el final para los locales ante la desesperación de la afición y de los propios jugadores del Rayo, que acabaron desesperados al ser incapaces de lograr poner en apuros a Matías Dituro.

En los minutos finales se escucharon pitos desde la grada, que, a diferencia de otras ocasiones, estuvo triste. Sin la animación del fondo el equipo lo acusó, aunque el Elche realizó un partido muy completo y, de no ser por Audero, se hubiese llevado un botín mayor.

0 - Rayo Vallecano: Audero; Balliu (Bouare, m.75), Mujaid, Lejeune, Pedrosa (Jozhua, m.60); Pathé Ciss, Pedro Díaz (Isi, m.60); De Frutos (Tsitaishvili, m.46), Unai López, Álvaro; y Camello (Alemao, m.46).

3 - Elche: Dituro; Buba Sangaré, Redondo (Bigas, m.83), Chust, Revivo; Morcillo, Gonzalo Villar (Buonanotte, m.46); Cepeda (Tete Morente, m.72), Lemar (Neto, m.72), Germán Valera; y Fer Niño (Osorio, m.60).

Goles: 0-1, M.22: Federico Redondo, de penalti; 0-2, M.35: Fer Niño, de penalti; 0-3, M.67: Valera.

Árbitro: Miguel Sesma Amonestó a Pathé Ciss (m.35), Pedrosa (54) y Álvaro (81), del Rayo; y a Morcillo (m.9), del Elche.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 10 de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de Vallecas ante unos 10.000 espectadores.