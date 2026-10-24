Flick confía plenamente en los árbitros, alaba a Mourinho y confirma la ausencia de Koundé

Preguntado sobre si después de que se haya hablado tanto sobre arbitrajes, esta circunstancia puede influir mañana, Flick comentó que confía "plenamente" en el arbitraje y en los colegiados.

"Cada uno de nosotros formamos parte de este maravilloso deporte. Es importante proteger a todos, a los árbitros también. No quiero hablar de este tipo de cosas", dijo.

En cuanto al portugués Jose Mourinho, Flick lo calificó como "un colega, un compañero de profesión" y un entrenador de "éxito en todos los clubes en los que ha estado".

También confirmó la ausencia de Jules Koundé para el partido: "No estará mañana, no queremos arriesgar con él. No llega en el momento adecuado, hay que aceptarlo".

Haber encadenado nueve victorias y que exista un ambiente de que el Barcelona es favorito no significa que el equipo piense que el partido está ya ganado de antemano, según insistió el alemán.

"Un clásico es diferente. Creo que es el mejor partido que puede ofrecer este deporte, todo el mundo tiene puesto los ojos en estos partidos. Se ganan sólo tres puntos, pero es mucho mas que eso y es fantástico poder formar parte de esto. Todos estamos implicados, listos y tengo confianza en mi equipo", resumió.

Flick espera un Madrid con "mucha confianza", porque se trata de "un gran equipo, con grandes jugadores y un gran entrenador". "Así es como veo a este equipo. Tienen jugadores fantásticos, sobre todo en el ultimo cuarto de campo, y cuentan con mucha confianza", indicó.

En cuanto a Mourinho, contra quien se medirá por primera vez en su carrera, Flick admitió sentir "el mayor" de los respetos por él. "Cuando alguien gestiona equipos a este nivel y durante tantos años, hablamos de calidad y lo ha demostrado en todos los clubes en los que estado", opinó.

"Sabemos cuáles son los puntos fuertes (del Real Madrid), en las jugadas preparadas son uno de los mejores equipos que hay. Tienen esa calidad y también en el aspecto físico, son muy fuertes. Tenemos que defender mucho mejor de lo que hicimos en París", explicó en alusión a la derrota sufrida en Liga de Campeones contra el PSG de Luis Enrique Martínez.

Precisamente preguntado sobre si ese encuentro le ha servido para retocar algunos conceptos del equipo, Flick admitió que ante el PSG los suyos hicieron "cosas muy bien", pero tienen que mejorar en otros aspectos.

"Tenemos que crecer como equipo, mañana jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo y es una buena oportunidad parta seguir creciendo", dijo.

La presencia de Rodrigo Hernández, como jugador del Barcelona y no como madridista -después de que en el mercado estival se habló de su posible fichaje por el club merengue-, también fue otra de las cuestiones que se trataron en la rueda de prensa. "Hay que centrarse en nuestro equipo, en el impacto (que tiene Rodri) para el Barça", indicó.

"Cuando pudimos firmar a Rodri, todo el mundo en el club estaba plenamente convencido de que nos iba a ayudar mucho. Es una pieza que nos da mucho, lo hemos visto en estos partidos, hemos visto su impacto en el equipo, y estoy muy contento de que este aquí, porque junto con Pedri nos aportan mucha calidad en el centro del campo", resumió.

También tuvo palabras de elogio para Xavi Espart, que estuvo sobresaliente en París, tanto en defensa como en ataque, ya que fue autor de uno de los dos tantos.

"Lo hizo muy bien, tanto por la derecha como por la izquierda, le da igual. Para mí, ya lo dije, es un jugador increíble, pero también tiene margen de mejora, hay que seguir trabajando con ello y lo tiene que seguir demostrando", según el alemán.

La respuesta final de Flick a una pregunta sobre si le cansa el discurso que desde el Real Madrid se hace de los árbitros resumió el sentimiento del técnico barcelonista al respecto: "Mira, prefiero centrarme en mi equipo, sé que tiene que ver con titulares y no quiero titulares, quiero centrarme en el partido".