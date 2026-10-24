La euforia del Celta se mide a un Betis en racha

Ambos equipos protagonizaron la pasada temporada una bonita batalla por alcanzar la quinta plaza que otorgaba un billete para la máxima competición continental, que acabó llevándose el conjunto del chileno Manuel Pellegrini porque el Celta no aguantó su ritmo de puntuación.

Con plenos de triunfos en la Liga de Campeones, con el tropiezo ante el Barcelona como único lunar en sus últimos nueve encuentros, el Betis llega lanzado a Balaídos, donde los celestes ya han cedido puntos ante Osasuna (1-2), Athletic (0-2) y Málaga (1-1).

Claudio Giráldez sólo ha tenido un entrenamiento para preparar el partido contra el conjunto bético. Un problema en el avión que debía traer al equipo de regreso a Vigo obligó al Celta a permanecer en Glasglow hasta la tarde de ayer -la expedición celeste aterrizó en Vigo alrededor de las once de la noche, lo que motivó que el cuerpo técnico retrasase el entrenamiento de esta mañana-.

El regreso de Pablo Durán, que ya tuvo minutos ante el Celtic, le permitirá dar descanso a Ferran Jutglà, que lo ha jugado todo al estar lesionado el exbético Borja Iglesias.

Por su parte, el Betis llega a Vigo repleto de moral después de que el pasado miércoles se impusiera por 1-0 al Feyenoord neerlandés en el estadio La Cartuja y redondease un pleno de tres triunfos en la Liga de Campeones tras ganar antes al Lille francés (2-3) y al Oporto portugués (3-2).

En el último duelo de liga, pese al resultado final ante el Barça (2-5), los verdiblancos compitieron bien ante el líder y, además, se quejaron mucho de la actuación arbitral.

Los de Pellegrini ocupan el cuarto puesto, con diecinueve puntos -seis victorias, dos derrotas y un empate-, y en él pretende seguir firme antes de iniciar la próxima semana su participación en la Copa de Rey.

Para medirse al Celta, Pellegrini tiene las bajas por lesión del lateral hispano-dominicano Junior Firpo, quien sigue en proceso de recuperación de una dolencia muscular en el aductor izquierdo, y del delantero colombiano Cucho Hernández, que ante el Barcelona sufrió un daño en el sóleo proximal izquierdo.

Tampoco estará en Vigo el centrocampista uruguayo Facundo Bernal, quien cumplirá el primero de los cuatro partidos con los que ha sido sancionado tras ser expulsado el pasado sábado a raíz de una trifulca con el azulgrana Lamine Yamal, mientras que andaba con molestias el lateral derecho Héctor Bellerín, aunque este sábado ya se ejercitó con el grupo.

Bellerín podría ser sustituido por Aitor Ruibal, quien fue la gran novedad en la convocatoria para el partido ante el Feyenoord después de haber estado cinco meses de baja tras ser operado el pasado mayo de la rodilla derecha, aunque no tuvo minutos y es más probable que ese puesto sea ocupado de inicio por el canterano Ángel Ortiz.

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Yoel, Marcos Alonso; Carreira, Moriba, Febas, Javi Galán; Hugo González, Swedberg o Driouech y Pablo Durán.

Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Diego Llorente, Natan, Fran García; Marc Roca, Deossa; Antony, Isco, Abde; y Parrott.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (Comité de Castilla-La Mancha).