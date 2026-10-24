Marruecos aprueba un paquete de ventajas fiscales para la FIFA por el Mundial 2030

El Proyecto de Ley de Presupuestos de Marruecos para 2027, aprobado el viernes por el Parlamento, incorpora un régimen fiscal específico para la organización del Mundial, con medidas relacionadas con importaciones y ventajas tributarias.

El texto aprobado incluye, entre otras, exenciones del impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre el valor añadido (IVA).

Los beneficiarios previstos son la FIFA y otras filiales de la organización, tengan o no sede en Marruecos, así como entidades coanfitrionas y organismos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL).

El Mundial de 2030 será organizado por España, Portugal y Marruecos. Además, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los partidos inaugurales de sus respectivas selecciones como homenaje al centenario de la primera Copa del Mundo, disputada en 1930 íntegramente en Montevideo.

El régimen especial también contempla exenciones en el impuesto sobre la renta para determinadas remuneraciones e indemnizaciones relacionadas con la competición para jugadores no residentes, personas desplazadas a Marruecos por el Mundial y voluntarios que colaboren en la preparación.

Las medidas se aplicarán a partir del 1 de enero de 2027 y algunas se mantendrán hasta finales de 2032.

No es la primera vez que un país anfitrión aprueba ventajas fiscales para la FIFA y otros actores involucrados en la organización de un Mundial. En su momento lo hicieron Sudáfrica, Brasil, Rusia y Catar, entre otros.