Pedro Díaz, novedad en el Rayo; Fer Niño, titular en el ataque del Elche

Pedro Díaz, novedad en el Rayo; Fer Niño, titular en el ataque del Elche

Madrid, 24 oct (EFE).- El centrocampista Pedro Díaz, que sustituye al extremo Isi Palazón, es la única novedad en el once del Rayo Vallecano para medirse al Elche, en el que destaca la presencia en ataque de Fer Niño, suplente la última jornada frente al Villarreal.