Pellegrini advierte que el Celta "viene con la moral alta" tras ganar en Glasgow

Pellegrini, en su comparecencia de prensa tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva verdiblanca, recordó que ha resaltado "siempre" este argumento en las cinco temporadas en las que el Betis ha disputado la Liga Europa o la Liga Conferencia, "pero no es algo decisivo", por lo que "nadie puede esperar encontrarse con un rival más fácil" porque, además, su homólogo del Celta, Claudio Giráldez, dosifica a sus futbolistas.

El técnico santiaguino asume que el equipo vigués le opondrá "nombres distintos pero con una mecánica del equipo que se mantiene" y destacó el "nivel futbolístico" de un equipo que "tiene un muy buen funcionamiento" porque su "plantel le permite al técnico hacer rotaciones".

Pellegrini, que mantiene las bajas por lesión de dominicano Junior Firpo y colombiano Cucho Hernández, además de la del sancionado Facundo Bernal, alabó a dos futbolistas que ha usado poco en el primer tramo de la temporada como Dani Ceballos, quien "se va incorporando por el camino correcto" y el argentino Gio Lo Celso, al que "poco más se le puede pedir" tras superar una lesión seria y tras hacer "un gran partido ante el Barcelona".

Al preparador de los verdiblancos no le preocupa el escaso acierto ante la portería del brasileño Antony dos Santos, ya que "está corriendo mucho, recupera balones y participa en muchas jugadas", si bien admitió que "a lo mejor, por un exceso de ansiedad, está faltando ese pase final o esa definición", algo que "está tratando de corregir y mejorar".

Pellegrini insistió en "satisfacción con la plantilla" de que dispone pero dijo "que no hay que comparar porque los momentos son distintos" con los elencos de pasadas temporadas, que "también alcanzó objetivos importantes" para el Betis como el título de la Copa del Rey o la final de la Liga Conferencia.

El entrenador del Betis alabó, además, al capitán de la plantilla, Isco Alarcón, de cuyo "nivel nadie puede dudar" pero que estaba lastrado por "una lesión" que lo obligaba a "jugar con dolor, inyectándose" antes de cada partido, algo que "ahora no necesita y por eso puede jugar más minutos".