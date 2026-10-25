10 datos de la jornada 10

La vuelta de Jose Mourinho supuso el reencuentro con la victoria del Real Madrid en los Clásicos contra el Barcelona en el Camp Nou. Ahí se impuso por 1-2 con los dos goles de Kylian Mbappé. El técnico portugués suma tres triunfos consecutivos en sus duelos con el conjunto blanco ante el azulgrana, una vez que venció también en sus dos últimos choques contra ese rival en su anterior etapa en el Real Madrid.

Un gol de Julián Alvarez selló este sábado la sexta victoria consecutiva del Atlético de Madrid en LaLiga EA Sports, por 1-0 ante el Deportivo en el Metropolitano. El atacante argentino, además, reencontró los tantos en el campeonato tras ocho meses. Su último gol en esta competición databa del 28 de febrero ante el Oviedo, aunque realmente esa secuencia solo ha sido nueve partidos disputados entre el tramo final del pasado curso y la actual temporada.

Ganadora este domingo por 2-1 ante el Levante, la Real Sociedad encadena cuatro triunfos en LaLiga EA Sports (antes ganó por 2-3 al Valencia, por 3-2 al Deportivo y por 2-5 al Málaga). Es su mejor racha desde enero de 2023, cuando enlazó cinco en este torneo.

Desde el 7-1 al Valladolid, el 23 de febrero de 2025, el Athletic Club no ganaba con tanta amplitud en el marcador como este domingo, cuando se impuso por 4-0 al Getafe en San Mamés para reencontrar la victoria tras cuatro choques sin ganar, con tres empates y una derrota. Han pasado 61 jornadas entre un encuentro y otro.

El Celta, que igualó sin goles con el Betis en Balaídos, es el equipo con más empates en este inicio de las competiciones en las cinco grandes ligas europeas, con seis en diez jornadas. Uno menos suman el Brentford y el Leeds United en la 'Premier League' inglesa, ambos con cinco.

Las dos victorias del Elche en esta temporada de LaLiga EA Sports han sido lejos de su estadio Martínez Valero. Una fue ante el Espanyol y la otra, este sábado, contra el Rayo Vallecano, al que goleó por 0-3 en Vallecas. Mientras sólo ha perdido un encuentro como visitante, en su campo ha caído en tres y ha sumado sólo uno de 12 puntos.

Desde el 4 de abril de 2025, cuando fue doblegado por 0-4 por el Espanyol, el Rayo Vallecano no había caído con un marcador tan abultado como este sábado contra el Elche (0-3). Suma tres jornadas seguidas sin ganar en el campeonato.

El Espanyol, derrotado por 2-1 por el Racing de Santander en El Sardinero, sólo ha logrado 21 de los 94 puntos que ha disputado a lo largo de las 31 jornadas disputadas en 2026, con únicamente cuatro victorias, dos en el tramo final de la pasada campaña y dos en este inicio de curso. Está en descenso y ha perdido cuatro de sus últimos cinco duelos.

Desde que LaLiga cuenta la victoria con tres puntos, en 1995-96, el Valencia sólo ha empezado el campeonato una vez con tan poca producción como ahora, apenas seis puntos en diez encuentros. Fue hace dos años. Ahora repite ese comienzo, tras la derrota de este sábado contra el Villarreal (1-2).

Adrián Niño marcó por tercera jornada consecutiva, pero su gol en Mendizorroza contra el Alavés tampoco bastó al Málaga para obtener su primera victoria de la temporada en LaLiga EA Sports, con el 1-1 final del conjunto vitoriano, que encadena seis jornadas sin ganar.