Sin plenos en Europa

La Premier ya ha abierto la puja, con el Manchester City y el Arsenal codo a codo. El cuadro de Mikel Arteta, vigente campeón, ya ha dado caza a los sky blues mientras, por otro lado, el Manchester United se despeña y su técnico, Michael Carrick, tiene la puerta de salida abierta. En Italia, el Inter mantienen el mano a mano con el Lazio y en Alemania el Bayern y el Borussia Dortmund alargan su particular carrera. En Francia hay nuevo líder, el Stade Rennes, beneficiado del empate entre el Mónaco y el Lille y del aplazamiento al lunes del choque entre el París Saint Germain y el Lyon, que pueden terminar la jornada primeros.

El Aston Villa de Unai Emery acabó con el talante invencible del Mahchester City que perdió en Birmingham y encajó su primera derrota del curso. Seis victorias en los últimos siete partidos ha disparado la credibilidad de los villanos que de la mano de Nico Jackson, autor de los dos goles, desnudó al City (2-1) en el que no bastó Erling Haaland.

Sigue en línea ascendente el Aston Villa, ya en el ecuador de la tabla, mientras el liderato ya no es cosa en solitario del conjunto de Enzo Maresca. El Arsenal, que jugó consciente de la derrota del City, sacó adelante la visita del Everton al Emirates (2-0) gracias a los goles de Ezri Konsa y Gabriel Magalhaes y dio caza al Manchester City, con el que comparte el primer lugar.

El Liverpool se acerca. Andoni Iraola ha dado con la tecla del equipo y encadena cuatro victorias consecutivas, la última este domingo contra la revelación de la Premier League, el sorprendente Brighton & Hove Albion (2-0). Es cuarto el conjunto red que ganó con los tantos de Gross, en propia meta y Alexander Isak. Está a un punto, precisamente, del Brighton, y a seis del primer lugar. El Chelsea de Xabi Alonso dio un nuevo paso atrás y salió malparado en Stamford Bridge del derbi londinense contra el Tottenham (0-2).

Michael Carrick tiene pie y medio fuera del Manchester United tras un nuevo batacazo. En el minuto 70 de partido, parte de la afición de Old Trafford comenzó a abandonar el campo cansada de lo que estaba viendo. 0-3 en casa contra el Bournemouth. Otra derrota sonrojante, otro tropiezo que confirma la finalización del proyecto de Carrick, el enésimo fallido desde que se fue Alex Ferguson.

Pendientes del estado de salud de Vincent Kompany, técnico del Bayern, ingresado de urgencia el jueves, el conjunto muniqués, con Aaron Danks, su segundo, en el banquillo, sacó adelante un duelo comprometido, en Friburgo, tercero en la clasificación, que sufrió su segunda derrota seguida.

Pero los tantos de Dayot Upamecano, de Serge Gnabry y Michael Olise (1-3) dieron al campeón su segunda victoria seguida que le instala, gracias a la diferencia de goles, en la cima de la tabla, igualado a puntos con el Borussia Dortmund que sufrió para imponerse al Eintracht Fráncfort el sábado (1-0) con un gol de Alexander Beier a diez minutos del final.

Ambos se distancian del resto, igualados, antes de que el próximo fin de semana protagonicen en el Allianz Arena el clásico alemán, el duelo entre ambos que puede aclarar la situación en la tabla. Superan en cuatro puntos al Friburgo, tercero, y al Bayer Leverkusen, que encajó contra el Hoffenheim su segunda derrota del curso (3-0).

El Inter y el Lazio no ceden. Han ampliado sus respectivas buenas rachas para alargar el mano a mano por el dominio en Italia mientras sus perseguidores, como el Roma, se alejan.

El Inter sufrió y remontó ante el Fiorentina con un penalti transformado por Piotr Zielinski en el minuto 97 que selló el 2-1 en Milán, después de que el español Álex Jiménez adelantara al conjunto toscano y Marcus Thuram igualara en el 90, un triunfo agónico que permite al equipo milanés seguir líder en liga empatado con el Lazio que sacó adelante su compromiso contra el Parma.

El conjunto de Genaro Gatusso sufrió en los últimos minutos aunque tenía encarrilado el triunfo con dos goles de ventaja. Kenneth Taylor adelantó al combinado romano y un autogol de Diego Carlos puso el 2-0. Simone Lontani recortó en el añadido.

Los líderes superan en tres puntos al Roma, que empató con el Nápoles (3-3) y al Milan que ganó al Udinese (0-2) con los goles de Christian Pulisic y Omari Hutchinson, mientras el Como sigue en la parte alta tras superar al Sassuolo. El Juventus acabó con su mala racha y se reencontró con el triunfo después de dos partidos, ante el Lecce.

El aplazamiento del partido entre el París Saint Germain y el Lyon, previsto para el domingo pero pospuesto para este lunes por la situación de París, ha dejado en el aire la situación de la tabla de la Ligue 1 en la octava jornada.

El choque entre ambos, igualados a puntos, puede proporcionar un nuevo líder. Ahora, el Stade Rennes se ha situado primero después de ganar al Estrasburgo y aprovechar que el Lille y el Mónaco, aspirantes a la cima, empataran el partido entre ambos. El Rennes cumplió por 3-0 y ni el conjunto de Filipe Luis ni el de Davide Ancelotti lograron los tres puntos.

Ethan Mbappe puso por delante al Lille pero jugó desde el minuto 66 con un futbolista menos por la expulsión de Tanguy Nianzou. A un cuarto de hora del final, el Mónaco empató gracias a Edan Diop en un choque en el que se lesionó el español Ansu Fati al cuarto de hora de partido.

El Rennes es líder con 16 puntos, uno más que Lille y Mónaco y dos que el Lyon y el PSG que pueden acabar la fecha como líderes, el que gane el choque del Parque de los Príncipes.