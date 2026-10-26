La U de Chile golea y enciende la liga al recortar distancia con el líder Colo Colo

Con un triplete del ídolo universitario Eduardo Vargas y otro tanto de Agustín Arce, los azules sumaron su cuarto triunfo seguido, con su victoria ante el club de Viña del Mar que está cuarto en la clasificación.

El delantero, de 36 años, abrió el marcador a los 30 minutos y puso el segundo en la reposición sobre el final del primer tiempo. El tercer tanto lo anotó en el 81, mientras que Arce convirtió en el 57 y Cristian Palacios descontó en el 80.

A cinco fechas para el final del campeonato, el equipo dirigido por el argentino Fernando Gago tomó un envión poderoso antes de enfrentar el clásico ante Universidad Católica, el próximo 1 de noviembre.

El resultado, además, colocó a los azules con seis puntos de ventaja sobre los cruzados en la lucha por el segundo puesto de la tabla, que otorga un cupo directo a la próxima Copa Libertadores.

La Católica, con un partido menos, está en el tercer lugar con 42 puntos.

El buen momento deportivo de la U contrasta con la difícil situación institucional que atraviesa, luego de que el directorio de la concesionaria que administra el club fuese removido recientemente, flanqueado por la crisis que desató el caso judicial que envolvió a sus accionistas acusados de lavado de activos.

El cuadro albo arrastra cuatro jornadas sin ganar, tras su empate 1-1 del domingo con Palestino, que se mantuvo en el quinto lugar.

En la lucha por los puestos que dan acceso a la Copa Sudamericana del próximo año se encuentran Everton con 39 unidades, seguido de Palestino con 38, además de Deportes Limache que se ubica en el sexto escaño con 37 enteros tras vencer por 0-1 a Universidad de Concepción.