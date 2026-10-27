4-3. El Sestao apuntilla al Espanyol y, quizás, a Manolo González en el 121

El equipo blanquiazul, con un once que bien podría ser de Liga, empezó bien y encarriló pronto el marcador. A los cinco minutos, Rojo trabó a Pol Lozano y el penalti decretado por Munuera Montero lo transformó Marcos Fernández.

Los de Manolo González parecía que habían hecho lo más difícil, pero el River no bajó los brazos y se adaptó mucho mejor que su rival a un terreno de juego cada vez más pesado por la lluvia, ligera pero constante, que empezó a caer poco antes de empezar el partido.

Así, en el 21, Eneko Delgado filtró un excelente pase sobre la carrera de Carrión que el punta verdinegro, tras deshacerse con un gran gesto técnico de Hinojo, convirtió en el 1-1.

El tanto dio alas a los locales y aumentó los nervios de un Espanyol que apenas podía sacudirse la presión sestaoarra y en el 40 recibió otro mazazo. Fue en un córner botado por Pau Miguélez que remató Ugarte para superar a Dimitrovic y darle la vuelta al marcador. En pleno vendaval verdinegro, y en una jugada casi idéntica, Laka rozó el tercero en la última jugada antes del descanso.

En la reanudación el técnico visitante metió a Roberto en lugar de Cala, pero el cuadro catalán apenas ganó chispa en ataque ni encontró recursos para hacer daño a un River crecido que incluso se atrevió a merodear a portería de Dimitrovic.

Manolo González redobló la apuesta dando entrada a Moscardó, Bauza y Bryan Zaragoza ante un rival afianzado en un sólido dibujo con tres centrales que no renunció al ataque y estuvo a punto de sentenciar en una contra de Castañeda que salvó milagrosamente el portero visitante.

La recta final fue un querer y no poder de un Espanyol demasiado precipitado, que ni siquiera logró poner en aprietos a Iru, hasta el suspiro final cuando después de un remate al palo de Moscardó se encontró con otro penalti, esta vez sobre Edu Expósito, que permitió a Roberto poner el 2-2 en el 90.

En la locura de prórroga, el Espanyol le dio la vuelta a la situación con un derechazo de Moscardó desde la frontal, pero el Sestao, infatigable y sacando fuerzas de la nada, devolvió el golpe en una falta lateral botada por Miguélez que Laka cabeceó a las redes. Un tiempo extra al que la lluvia y el descomunal esfuerzo de los protagonistas dio tintes épicos y con un desenlace increíble con el tanto de Jon Rojo en el 121 empujando a la red un balón suelto sobre el barro del área blanquiazul.

4.- Sestao River: Iru; Markel Etxeberria, Efremov, Ugarte, Rojo; Castañeda (Zorrilla, min.74), Laka; Carrión (Argente, min.57), Delgado (Pau Miguélez, min.42), Bengoetxea (Zearreta, min.74); y Arzak (Castillo, min.57).

3.- RCD Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Cabrera, Riedel, Hinojo (Quilindschy, m.118); Urko (Moscardó, min.65), Pol Lozano (Edu Expósito, min.75); Cala (Roberto, min.46), Javi Hernández (Bauza, min.65), Dolan (Bryan Zaragoza, min.65); y Marcos.

Goles: 0-1, min.6: Marcos, de penalti. 1-1, min.21: Carrión. 2-1, min.40: Ugarte. 2-2, min.90: Roberto, de penalti. 2-3, min.96: Moscardó. 3-3, min.98: Laka. 4-3, min.121: Rojo.

Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité andaluz). Mostró tarjetas amarillas a Javi Hernández (m.8), Dolan (m.17), Castañeda (m.30), Cabrera (m.78), Zearreta (m.89) y El Hilali (m.110).

Incidencias: Partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey disputado en el Campo Municipal de Las Llanas con unos 3.346 aficionados en las gradas.