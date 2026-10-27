2-6. El Lazio no frena

El Mapei Stadium-Città del Tricolore de la ciudad de Reggio Emilia acogió un duelo vibrante, de puro disfrute para los aficionados 'laziale', que llenaron la grada con los colores blanco y celeste con una asistencia visitante de unas 10.000 personas, casi la mitad del aforo total del recinto. 347 kilómetros separan esta ciudad norteña de Roma.

La gran afluencia de los 'tifosi' del conjunto romano, que no asisten a los partidos en casa por la guerra abierta contra su presidente, Claudio Lotito, a quien acusan de utilizar el club para sus intereses personales y políticos, sirvió para mostrar su agradecimiento a los jugadores y enviar un mensaje de apoyo por el gran momento deportivo que vive su equipo.

El marcador se abrió enseguida, en el minuto 2, cuando Kenneth Taylor adelantó a los visitantes. Cinco minutos después, el Sassuolo empató. Gustav Isaksen volvió a poner por delante al Lazio en el 13 y Romano Floriani Mussolini, que estrenó su cuenta goleadora en la Serie A, amplió la ventaja en el 16, antes de que Sebastiano Esposito recortara distancias en el 43.

El Sassuolo, además, se quedó con diez jugadores por la expulsión de Thorstvedt en el minuto 31.

En la segunda parte Zaccagni tuvo la oportunidad de ampliar la renta desde el punto de penalti, pero Stefano Turati detuvo su lanzamiento en el minuto 50.

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El Lazio mantuvo la iniciativa y Tijjani Noslin anotó el quinto tanto en el 55. Poco después, Turati volvió a evitar un gol visitante al detener otro penalti, esta vez a Davide Frattesi, en el minuto 61. Noslin cerró finalmente la goleada en el 65 con un potente disparo a la escuadra para establecer el definitivo 2-6.

Con este triunfo, el equipo de la capital italiana consiguió por tercera vez en su historia cinco victorias en sus primeros cinco partidos fuera de casa, después de las rachas conseguidas en las temporadas 2002-2003 (con Roberto Mancini en el banquillo) y en la 2017-2018, cuando el equipo entonces dirigido por Simone Inzaghi registró seis.

El equipo de Gattuso se puso líder tras cosechar ocho victorias y un empate, en un arranque liguero histórico para los romanos.