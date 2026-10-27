A un mes de la final de la Libertadores, el Centenario aguarda ese partido y mira al 2030

El argentino Estudiantes de La Plata y el brasileño Palmeiras se pondrán cara a cara por el título antes de que el Monumento al Fútbol Mundial comience a ser reformado para albergar la Copa del Mundo 2030.

No será la primera vez que estos equipos se enfrentarán en dicha instancia y tampoco la primera vez que lo harán en un campo en el que los dos conocen de festejos.

La final de 1968 enfrentó a Estudiantes y a Palmeiras en 180 minutos que dejaron un triunfo por 2-1 de los argentinos en la ciudad de La Plata y una victoria por 3-1 de los brasileños en São Paulo.

Este resultado causó que se jugara un tercer partido y el escenario elegido fue el Centenario de Montevideo. Allí se impuso Estudiantes por 2-0 con un tanto de Felipe Ribaudo y uno del histórico Juan Ramón Verón.

Palmeiras también supo celebrar en dicho escenario: el 27 de noviembre de 2021 venció por 2-1 a Flamengo en la final de una nueva edición de la Copa Libertadores.

Los dirigidos por Abel Ferreira se impusieron con anotaciones de Raphel Veiga en el tiempo reglamentario y de Deyverson en el suplementario.

Cinco años después, el entrenador portugués repetirá con el Verdao. También lo harán el capitán Gustavo Gómez y el uruguayo Joaquín Piquerez, mientras que Andreas Pereira defenderá a ese equipo luego de haber jugado aquel partido con Flamengo.

Más allá de que el continente ya espera por el partido que jugarán Estudiantes y Palmeiras, el estadio Centenario afrontará antes otra misión: la de recibir al papa León XIV.

Es que en la visita que hará a Uruguay entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre, el sumo pontífice ofrecerá una misa en el mismo escenario en que lo hizo Juan Pablo II en 1988.

Será el sábado 7 por la tarde y ante un Centenario que promete estar repleto luego de que las localidades se agotaran en apenas dos horas.

Con estos dos eventos, el Centenario empezará a cerrar su actividad en este año y dará paso a un 2027 en el que comenzará a ser reformado para recibir la próxima Copa del Mundo.

Dicho torneo se llevará a cabo cien años después de que la capital uruguaya fuera testigo de la primera, jugada en 1930 y para la que se construyó el estadio Centenario.

En diálogo con la Agencia EFE, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, apuntó que el Estudiantes-Palmeiras será el último gran evento futbolístico antes de su cierre para ser remodelado.

Añadió que las obras seguramente comenzarán en el segundo semestre del próximo año.

"Se va a dejar el estadio con una línea que respeta la tradición y el mayor cambio va a estar en el área funcional de la tribuna América, que es la que va a tener la modificación que requieren los tiempos nuevos", puntualizó Alonso, quien agregó que se espera que el escenario sea un centro de actividades y no solo un lugar para jugar fútbol.