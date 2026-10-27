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Fútbol Internacional
27 de octubre de 2026 - 17:10

El argentino Kevin Lomónaco debuta en partido oficial con el Elche en la Copa del Rey

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Elche (Alicante), 27 oct (EFE).- El central argentino Kevin Lomónaco debutó este martes en partido oficial con el Elche en la primera eliminatoria de la Copa del Rey ante el Pinatar, conjunto murciano de categoría regional al que el equipo ilicitano venció por 1-3.

Por EFE
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Lomónaco, que llegó al Elche en verano, formó parte del once titular y completó los 90 minutos del encuentro, en el que el Elche tuvo que remontar el tanto inicial del conjunto murciano, que se adelantó en el marcador tras un error defensivo de los ilicitanos. Los goles del argentino Ezequiel Ponce, que firmó un doblete, y de Ali Houari dieron la vuelta al resultado.

El defensor, de 24 años, llegó al Elche en el último día del mercado estival procedente de Independiente de Argentina, como refuerzo para la defensa tras la salida del central austríaco David Affengruber, traspasado al Fulham inglés.

Desde su incorporación, Lomónaco ha seguido un plan específico de trabajo para acelerar su puesta a punto física y facilitar su adaptación al grupo, por lo que todavía no había debutado en partido oficial con el conjunto ilicitano.

Su primera aparición con el Elche se produjo en un amistoso ante el Cartagena, disputado durante el pasado parón de selecciones, con el objetivo de que el central adquiriera ritmo de competición antes de estrenarse en un encuentro oficial.

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