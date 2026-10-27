El Barça vuelve a Europa ante tres rivales desconocidos y la ambición de llegar lejos

La derrota en la final de Ereván (Armenia) ante el Palma Futsal (5-1) en mayo de 2024 es el último recuerdo del conjunto azulgrana en la máxima competición continental.

Una dolorosa despedida que dio paso a dos temporadas de ausencia europea para el segundo club más laureado del continente, con cuatro títulos, solo uno menos que el Inter JP Financial (antiguamente Movistar Inter).

La conquista de la Liga la pasada temporada abrió las puertas al regreso del Barça a la máxima competición europea. Lo hace ahora de la mano de Javi Rodríguez, capitán del equipo que conquistó la primera 'Champions' azulgrana en 2012, en Lleida, y al frente de un proyecto que aspira a volver a competir por el título.

El regreso coincide, además, con una profunda remodelación del formato de la competición. La ronda principal reúne a 16 equipos, distribuidos en cuatro grupos de cuatro, cada uno de los cuales disputará un minitorneo en una única sede.

Los tres primeros de cada grupo accederán a los octavos de final, que se disputarán a doble partido los días 23 de noviembre y 4 de diciembre. La clasificación en esta primera fase será determinante, ya que los dos primeros de cada grupo tendrán el factor pista a favor en el encuentro de vuelta.

Los cuartos de final, también a doble partido, están previstos para el 8 y el 19 de febrero. Ambas rondas se sortearán conjuntamente, aunque los emparejamientos de cuartos se decidirán mediante un sorteo libre, sin condicionantes, que podría deparar al Barça un enfrentamiento con alguno de sus principales aspirantes al título, como los equipos portugueses o ElPozo Murcia.

El camino hacia el título culminará con la tradicional Final a Cuatro, que reunirá a los cuatro mejores equipos del torneo del 7 al 9 de mayo en Biel/Bienne (Suiza), en el Biel/Bienne Arena, con capacidad para 5.000 espectadores.

Antes de pensar en las eliminatorias. Sin embargo, el Barça deberá superar una primera fase exigente, con tres encuentros concentrados en apenas cuatro días.

El estreno será este miércoles 28 de octubre ante el Minerva suizo (16:00 CET). Un día después, el jueves 29, se medirá al Semey kazajo, dirigido por el exazulgrana Sergi Altisent (16:00 CET), y cerrará la liguilla el sábado 31 frente al anfitrión, el Lucenec (18:00 CET).

El entrenador del Barça, Javi Rodríguez no podrá contar en esta primera fase con el ala brasileño Matheus, operado de una lesión en el tendón distal del bíceps femoral del muslo izquierdo, ni con el argentino Luciano Gauna, que continúa recuperándose de la rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha sufrida al final de la pasada temporada.