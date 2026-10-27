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Fútbol Internacional
27 de octubre de 2026 - 21:50

El miércoles se inicia la venta de entradas para la final de la Sudamericana en Colombia

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Bogotá, 27 oct (EFE).- La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció que este miércoles se inicia la venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana que se disputará el 21 de noviembre en la ciudad colombiana de Barranquilla, entre el brasileño Atlético Mineiro y el argentino Boca Juniors.

Por EFE
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La venta comenzará a las 12:00 hora local (17:00 GMT) con una primera etapa exclusiva para colombianos residentes en el país, quienes podrán adquirir entradas de la categoría 2, con un precio de 180 dólares (unos 563.995 pesos colombianos).

Durante esta fase, cada comprador podrá adquirir un máximo de cuatro entradas, que podrán transferirse una sola vez y únicamente a personas que tengan un documento de identidad colombiano.

La venta para el público general de las categorías 1 y 2 comenzará el viernes 30 de octubre, también a las 12:00 hora local, con precios de 250 dólares (unos 783.327 pesos colombianos) y 180 dólares, respectivamente.

Por su parte, las entradas de categoría 3, reservadas exclusivamente para los aficionados de los dos equipos finalistas (Boca Juniors de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil) tendrán un precio de 90 dólares (unos 281.998 pesos colombianos).

La Conmebol informó que coordina con los clubes la política de venta para sus respectivas hinchadas y que anunciará próximamente la fecha de inicio de esta etapa.

Los boletos estarán disponibles exclusivamente a través de la plataforma oficial de venta de la Conmebol, donde el organismo también recomienda realizar un preregistro para agilizar el proceso de compra.

La final de la Sudamericana enfrentará al Boca Juniors y al Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, que acogerá la definición del título continental en un único partido.

La capital del departamento del Atlántico será escenario de esta final internacional, que reunirá a las aficiones de ambos equipos en busca del título de la segunda competición de clubes más importante de Sudamérica, después de la Copa Libertadores.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, informó este martes también que la ciudad recibirá el 21 de noviembre cuatro vuelos directos desde Buenos Aires para facilitar la llegada de los aficionados argentinos.

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