Empresa china rompe con Mbappé tras sus declaraciones sobre el 'meme' del "dictador chino"

La empresa Dongpeng Beverage Group, a través de su cuenta principal y la de su marca Bu Shui La, difundió hoy comunicados oficiales en la red social local Weibo para confirmar la ruptura inmediata de sus lazos comerciales con el jugador, aunque sin precisar los hechos exactos que motivaron la decisión.

En los últimos meses, los anuncios en los que el futbolista francés patrocinaba las bebidas de Bu Shui La han aparecido frecuentemente en marquesinas, autobuses y ascensores de las ciudades chinas, sobre todo el pasado verano, durante el Mundial FIFA de 2026.

En los documentos, que comparten el mismo sello corporativo de la matriz, la compañía no detalla un incidente específico y se limita a expresar su "firme oposición", en un contexto de intensa censura en las redes sociales del gigante asiático.

En China, las sátiras sobre antiguos líderes y personalidades destacadas vinculadas al Partido Comunista Chino (PCCh, gobernante) están perseguidas bajo el delito de "difamación de héroes y mártires".

El comunicado de Dongpeng se produce tras la difusión de una respuesta de Mbappé durante una reciente entrevista al ser preguntado por su 'meme' favorito.

El jugador declaró: "Con el que más me he reído es ése en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos". En su intervención, el deportista no mencionó específicamente el nombre de ningún dirigente.

En los últimos meses, un 'meme' del jugador del Real Madrid que muestra su cara superpuesta en un retrato del exlíder chino Mao Zedong se hizo popular en las redes sociales entre aficionados que satirizan al futbolista francés.

La rescisión del contrato de Mbappé se suma a una serie de controversias recientes que involucran a entidades del fútbol español en China.

En septiembre, medios oficiales chinos criticaron al Real Madrid tras la publicación de un mensaje en redes sociales que mencionaba de forma conjunta a Nepal y la región del Tíbet tras una riada, una formulación considerada "incorrecta" por la prensa local por haber equiparado ambos territorios.

En abril, el FC Barcelona pidió disculpas en China tras la aparición de una imagen que contenía la bandera de Taiwán en una página gestionada por un tercero y vinculada a su academia internacional.

Así mismo, en febrero de este año, el Real Madrid difundió disculpas atribuidas a su defensa Dean Huijsen en la red social Weibo, después de que el jugador republicara en su cuenta de la red social Instagram un contenido calificado de racista y ofensivo hacia los ciudadanos asiáticos.