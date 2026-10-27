Kompany mejora, pero no hay fecha para su regreso, según su segundo

"Le hice una breve visita ayer. Está de buen ánimo. Parece que mejora día a día. No hay novedades importantes en cuanto al diagnóstico o su reincorporación al trabajo. Dejemos que descanse, que se tome su tiempo", dijo Danks en la rueda de prensa previa al partido de segunda ronda de la Copa de Alemania del miércoles contra el Magdeburgo.

"Tuvimos una buena conversación, pero evitamos hablar de fútbol y tácticas", agregó.

Kompany está afectado por un virus desde hace más de una semana que primero le obligó a reducir sus apariciones públicas, por lo que Danks ocupó su lugar en la rueda de prensa posterior al partido contra el Leipzig en la Bundesliga y la previa al partido contra el Arsenal en la Liga de Campeones.

Sin embargo, el pasado miércoles, en el partido contra el equipo inglés, Kompany estuvo en el banquillo.

El viernes, mientras veía un entrenamiento de los juveniles del Bayern, Kompany sufrió un desvanecimiento por lo que fue llevado de urgencia al hospital.

El sábado Danks estuvo en el banquillo en la victoria por 1-3 ante el Friburgo y dijo que, tras el pitido final, había recibido un mensaje de Kompany. "Bien hecho", decía el mensaje del entrenador.

"Yo sencillamente le contesté: maravilloso, ahora descansa", explicó Danks.

El director deportivo del Bayern, Max Eberl, ha dicho que la ausencia del entrenador será cuestión "no de días, sino de semanas" y que no se quiere fijar fecha para su regreso para evitar presiones.