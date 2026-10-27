Mbappé pide disculpas y afirma que siente un gran respeto por el pueblo chino

"En una reciente entrevista, he reaccionado ante una foto mía en la que poso. Ese comentario fue un desliz y entiendo hoy que ha herido a numerosas personas en China y en el seno de la comunidad china en el mundo. Pido disculpas a todos aquellas personas a las que mis palabras hayan chocado. En absoluto era mi intención. Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo siento sinceramente", apunta Mbappé.

El jugador francés expresó sus disculpas en tres idiomas: francés, chino e inglés, en un comunicado fechado en París por su compañía Interconnected Ventures.