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Fútbol Internacional
27 de octubre de 2026 - 22:10

Montevideo City Torque elimina a Peñarol de la Copa Uruguay

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Montevideo, 27 oct (EFE).- Montevideo City Torque eliminó este martes a Peñarol de la Copa AUF Uruguay y avanzó a la próxima ronda tras vencerlo por 0-2 en los dieciseisavos de final.

Por EFE
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Como visitante en el estadio Campeón del Siglo, el conjunto ciudadano se impuso con anotaciones de Nahuel Da Silva a los 55 y a los 73 minutos.

El resultado final significó un nuevo duro golpe al presente de Peñarol, que ganó apenas uno de sus últimos cinco encuentros del Torneo Clausura uruguayo y de esa forma perdió la importante ventaja que tenía en la cima de la Tabla Anual.

Si bien el Aurinegro se mantiene en lo más alto y por ello sus opciones de ser campeón están intactas, no puede perder más puntos, porque sus más inmediatos perseguidores se le acercaron.

Esta realidad sumada a la eliminación de la Copa Uruguay llevó a que su hinchada desaprobara en esta jornada la labor de los dirigidos por Diego Aguirre.

Con el partido de esta martes quedaron cerrados los dieciseisavos de final y se dará paso a una fase en la que ingresarán los ocho clasificados de la ronda anterior y los ocho equipos que lo hicieron por el camino de los conjuntos amateurs.

De acuerdo con esto, la siguiente instancia tendrá los encuentros Nacional de Florida-Juventud, Wanderers de Durazno-Danubio, Lito-Montevideo Wanderers, San Carlos-Boston River, Gladiador de Salto-Liverpool y Libertad de San Carlos-Montevideo City Torque.

Además, Nacional se medirá con Ferro Carril de Salto y Deportivo Maldonado lo hará con Porongos.

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