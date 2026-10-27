Se suspende temporalmente el Fleetwood-Arsenal por la presencia de un dron

El encuentro fue parado por el árbitro Michael Salisbury por la presencia este dispositivo volando por encima del Highbury Stadium de la ciudad de Fleetwood.

Tras varios minutos de incertidumbre en los que el árbitro estuvo hablando con los entrenadores, este decidió llamar a los jugadores y parar el encuentro hasta que se solucione la situación.

El público, poco contento con la situación respondió con abucheos. En el momento de la suspensión, se habían disputado seis minutos de partido y el marcador era de cero a cero.