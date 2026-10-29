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Política
29 de octubre de 2026 - 15:45

Plan de Alliana de usar “Concordia Colorada” se despeña: Marito Abdo es la piedra en el camino

Tres hombres sonriendo: uno con camisa blanca levantando la mano, dos con camisas de cuadros y claras, todos en un fondo blanco.
El expresidente Mario Abdo Benítez es el principal obstáculo que impide que el Santiago Peña y Pedro Alliana usen el nombre "Concodia Colorada". Foto AI.ABC

Pedro Alliana planteó usar el nombre “Concordia Colorada” para el nuevo bloque tras el quiebre de Honor Colorado. Sin embargo, surge un freno legal: la marca pertenece a su rival político, el expresidente Mario Abdo Benítez.

Por ABC Color
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Hasta ahora el “peñismo” no encuentra identidad, ya que tras el quiebre en Honor Colorado, que lleva las iniciales de su líder, el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes (HC), aún no encuentra nombre propio, llegando incluso a reflotar uno usado para las municipales del 2021, Concordia Colorada, según planteó el vicepresidente y precandidato presidencial del oficialismo, Pedro Alliana.

“Estábamos pensando por ahí en algún nombre que ya se usó una vez, que es Movimiento Concordia Colorada. Estábamos pensando en otros nombres con una connotación similar. Es decir, que aglutine a la gente de modo que se sienta identificada”, había dicho Alliana ante la consulta por el nombre que adoptarían.

Concordia Colorada fue un movimiento que aglutinó a las candidaturas unificadas a intendentes para el 2021, tras la llamada “operación cicatriz” entre el entonces oficialista Colorado Añeteté (abdismo) y la disidencia, Honor Colorado (cartismo).

Si bien dicho movimiento se disolvió posteriormente de cara a las internas para las presidenciables del 2023, en realidad, como “marca” sigue registrado a nombre del expresidente y hasta ahora líder de Añeteté, Mario Abdo Benítez.

Así consta en el sistema de consultas públicas de propiedad intelectual “Joaju” de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), lo cual será un impedimento para que el peñismo adopte ese nombre.

Abdo Benítez tiene activos dos registros con la marca “Concordia Colorada” desde el 5 de octubre de 2021 y vigentes hasta el 2031, es decir, con nulas chances de que expiren antes de las internas del próximo año.

Documento de registro con texto legal sobre la marca Concordia Colorada, sin rostros ni expresiones visibles.
Mario Abdo Benítez registra la marca Concordia Colorada en la Dirección Nacional de Paraguay.

Ambos registros son tanto para el uso de la marca en “Comunicaciones Radiofónicas, telefónicas, transmisión de facsímiles, expedición de despachos, comunicaciones, difusión de programas de televisión y radiofónicos, transmisión vía satélite, servicios de teleconferencias”, así como en “prendas de vestir de todo tipo”.

Esto quiere decir que si eventualmente el oficialismo llega a inscribirse con ese nombre en la ANR, no podrán hacer uso de Concordia Colorada en ningún tipo de promoción.

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