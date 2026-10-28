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Fútbol Internacional
28 de octubre de 2026 - 16:15

La Conmebol rechaza el reclamo del Flamengo y confirma a Estudiantes como finalista

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Asunción, 28 oct (EFE).- La Conmebol rechazó "íntegramente" este miércoles el reclamo del Flamengo brasileño por la supuesta alineación indebida del defensor Marcos Rojo, en el partido de semifinales de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata, una decisión que confirmó al cuadro argentino como finalista del máximo torneo de clubes del fútbol sudamericano.

Por EFE
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El ente notificó en un comunicado su rechazo a las medidas cautelares solicitadas por el Flamengo, que la semana pasada fue eliminado en la tanda de penaltis en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El Mengao alegó entonces que la alineación de Rojo, reciente incorporación del conjunto de La Plata, fue irregular, puesto que la Conmebol rechazó inicialmente su inscripción en el torneo antes del partido de ida de las semifinales.

Pero el equipo argentino recurrió la resolución ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) y pidió la aplicación de una medida cautelar para su alineación en el partido de vuelta del pasado jueves.

Si hubiera prosperado el reclamo, el Flamengo, que según la prensa brasileña había pedido a sus jugadores retrasar sus vacaciones a la espera de la resolución de la Conmebol, habría avanzado a la final.

Rojo, de 36 años, fichó en los últimos días por el Estudiantes tras rescindir su contrato con el Racing Club.

Con su victoria frente a Flamengo, Estudiantes se clasificó a la final del torneo continental, en la que se enfrentará al Palmeiras brasileño el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.

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