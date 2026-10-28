Palmeiras de Gustavo Gómez frena ante el Santos y deja el Brasileirão candente

La lucha por el título del Campeonato Brasileño se convierte en una auténtica caldera a falta de cinco fechas para el final. El Palmeiras no pudo pasar del empate sin goles (0-0) este miércoles frente al Santos en el clásico paulista, un resultado que le permite sumar un punto para igualar en la cima de la tabla al Flamengo, ambos con 70 unidades.

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El conjunto dirigido por Abel Ferreira, capitaneado durante todo el partido por el zaguero paraguayo Gustavo Gómez y que contó también con el ingreso de su compatriota Maurício Magalhães Prado en el minuto 66 (y la baja por lesión de Ramón Sosa), alcanzó las 70 unidades en 33 partidos disputados.

Sin embargo, el liderato provisional continúa perteneciendo al Mengão debido al criterio de desempate por mayor cantidad de victorias (21 frente a 20). El panorama en la parte alta podría cambiar de inmediato este jueves, cuando el Flamengo dispute su encuentro correspondiente a la trigésima tercera fecha frente al Vasco da Gama. Más atrás, el Cruzeiro se afianza en el tercer puesto, empatado con 54 unidades con el Athletico Paranaense, cuarto clasificado.

Duelo de muros y grandes ocasiones en Vila Belmiro

El desarrollo del encuentro estuvo marcado por la máxima paridad sobre el césped y, sobre todo, por el estelar protagonismo de los guardametas Carlos Miguel y Diógenes, quienes se convirtieron en los grandes salvadores de la noche.

Sin la presencia de Neymar —quien cumplía una fecha de suspensión tras ver la tarjeta roja en la jornada anterior—, el Santos, que tuvo al paraguayo Gustavo Caballero en la banca de expectativa, asumió el control del primer tiempo bajo la batuta del once de Cuca.

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El Peixe, que con este punto se consolida en la octava posición con 47 unidades, rozó el tanto con peligrosos remates de Rodinei y Álvaro Barreal antes de dar paso a una intensa ráfaga ofensiva protagonizada por Gabriel Barbosa. Gabigol insistió en repetidas ocasiones, destacando una clarísima oportunidad en el minuto 41 que fue desbaratada de forma providencial por Carlos Miguel con un rápido achique dentro del área.

En la reanudación, el guion dio un giro en el tramo final cuando el Palmeiras apretó el acelerador en busca de la victoria, topándose con una actuación colosal de Diógenes. Primero, el arquero local anticipó de manera milagrosa un peligroso avance de Vitor Roque tras una gran asistencia de Felipe Anderson. Poco después, un centro medido al corazón del área culminó con un testarazo a quemarropa y de pique al suelo de Murilo, que Diógenes logró atajar sobre la misma línea de gol para asegurar el definitivo 0-0.

El Fluminense sonríe y la zona de descenso quema

La jornada de la Serie A dejó también importantes movimientos en el resto de la tabla. El Fluminense escaló hasta la quinta posición, también con 54 unidades, tras imponerse por 2-1 al Internacional de Porto Alegre (sin Tony Sanabria) gracias a las anotaciones de Hércules y Luciano Acosta, mientras que el descuento visitante corrió a cargo de Alan Patrick. Este tropiezo agrava la crisis del Inter, que cae a la decimosexta plaza con 35 puntos, situándose a un solo paso de la zona de descenso que marca su clásico rival, el Grêmio (decimoséptimo con 34).

La situación se vuelve cada vez más dramática para el Corinthians, estancado con 33 unidades y sumido en una preocupante racha de once partidos consecutivos sin conocer la victoria. En el fondo de la tabla, con escasas opciones de permanencia, continúan el Remo con 26 puntos y el Chapecoense, último clasificado con apenas 21 unidades tras caer goleado por 3-0 frente al Bragantino.

El jueves se vivirá una jornada de alto voltaje con el clásico carioca entre el Flamengo y el Vasco da Gama, el choque de necesitados entre el Grêmio y el Athletico Paranaense, y una nueva edición del apasionante clásico mineiro, Atlético Mineiro frente al Cruzeiro. La acción seguirá el viernes con un urgido Corinthians intentando frenar su caída libre ante el Mirassol, cerrando el telón el próximo sábado con el enfrentamiento entre el Coritiba y el Vitória.