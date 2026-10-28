Omar Alderete salió golpeado en la victoria del Sunderland sobre el Brentford

El Brentford no logró revertir un primer tiempo adverso, en el que el Sunderland sacó una amplia ventaja con los goles de Chemsdine Talbi (26’), Tymur Tutierov (29’) y Malick Fofana (39’). Callum Wilson descontó para el conjunto visitante a los 42 minutos, antes del descanso.

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Alderete, quien integró la defensa del Brentford, continuó en el campo durante los primeros minutos de la segunda etapa, pero a los 54’ quedó tendido tras recibir un golpe que obligó a detener el encuentro. Seis minutos después, fue reemplazado por Luke O’Nien, en una serie de modificaciones realizadas por ambos equipos.

En el tramo final, el Brentford buscó una reacción y encontró el segundo descuento mediante Igor Thiago, a los 90+4’, pero no le alcanzó para evitar la eliminación. El Sunderland sostuvo la ventaja y avanzó a la siguiente ronda.

La atención sobre Alderete queda ahora centrada en su estado físico, a la espera de mayores precisiones sobre el golpe que motivó la interrupción del partido y su posterior sustitución.