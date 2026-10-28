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Fútbol Internacional
28 de octubre de 2026 - 19:35

Omar Alderete salió golpeado en la victoria del Sunderland sobre el Brentford

El zaguero paraguayo del Sunderlan Omar Alderete se retiró en la segunda mitad tras sufrir un golpe.
El zaguero paraguayo del Sunderlan Omar Alderete promueve salida desde el fondo en el empate sin goles frente al Leeds United. (Foto: Chris Fryatt Photo)

El defensor paraguayo Omar Alderete fue sustituido a los 60 minutos en la victoria del Sunderland por 3-2 frente al Brentford, por la cuarta ronda de la Copa de la Liga inglesa (Carabao Cup). El zaguero albirrojo quedó tendido en el campo tras recibir un golpe en el segundo tiempo y debió ser asistido por el cuerpo médico.

Por ABC Color
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El Brentford no logró revertir un primer tiempo adverso, en el que el Sunderland sacó una amplia ventaja con los goles de Chemsdine Talbi (26’), Tymur Tutierov (29’) y Malick Fofana (39’). Callum Wilson descontó para el conjunto visitante a los 42 minutos, antes del descanso.

Lea más: Manchester City avanza en los penales ante el Brighton de Diego Gómez

Alderete, quien integró la defensa del Brentford, continuó en el campo durante los primeros minutos de la segunda etapa, pero a los 54’ quedó tendido tras recibir un golpe que obligó a detener el encuentro. Seis minutos después, fue reemplazado por Luke O’Nien, en una serie de modificaciones realizadas por ambos equipos.

En el tramo final, el Brentford buscó una reacción y encontró el segundo descuento mediante Igor Thiago, a los 90+4’, pero no le alcanzó para evitar la eliminación. El Sunderland sostuvo la ventaja y avanzó a la siguiente ronda.

La atención sobre Alderete queda ahora centrada en su estado físico, a la espera de mayores precisiones sobre el golpe que motivó la interrupción del partido y su posterior sustitución.

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