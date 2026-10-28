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Fútbol Internacional
28 de octubre de 2026 - 17:55

Venezuela, Brasil, Ghana y Corea del Norte, a cuartos de final; Argentina, eliminada

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Redacción Deportes, 28 oct (EFE).- Las selecciones de Venezuela, Brasil, Ghana y Corea del Norte se clasificaron este miércoles para los cuartos de final del Mundial femenino sub-17 que se disputa en Marruecos, tras ganar a Alemania, Polonia, Argentina y Marruecos, respectivamente.

Por EFE
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El combinado argentino perdió en los penaltis ante Ghana y quedó eliminada. Se adelantaron las ghanesas en el minuto 16 gracias al gol de Jessica Appiah. A cuatro minutos del final Mercedes Diz puso el gol del empate para las argentinas y forzó los penaltis.

Finalmente se impusieron las africanas por 5-4 tras el fallo de Oriana Gomez en la segunda pena máxima y ahora se medirán al ganador del partido entre Japón y Kenia que se disputa este jueves.

Por su parte, Venezuela también consiguió la clasificación al ganar a Alemania por 1-0 con el gol de Diana Bravo a los cinco minutos de partido que supuso su billete a cuartos. Las venezolanas se medirán al ganador del Nigeria-México.

La vigente campeona, Corea del Norte, goleó a la anfitriona Marruecos por 6-0 en un partido marcado por el dominio de las asiáticas, que no dieron tregua a su oponente.

Las vigentes campeonas acceden a los cuartos de final y esperan a su rival que saldrá del encuentro entre España y Estados Unidos.

La selección de Brasil abrió primero el marcador en el minuto 11 con el gol de Greise Kelly, el empate de Polonia llegó en el 34 gracias a Nicola Galuszka y tan solo dos minutos más tarde Zofia Burzan adelantó a las europeas con el 1-2.

El empate llegó en el minuto 52 con el gol de Marcela Bontorim y se adelantó de nuevo Polonia en el 73 con gol de Pepe que puso el 3-2 en el marcador y fue Zofia Burzan, de nuevo, a siete minutos del final quien puso la igualdad 3-3 y forzó los penaltis.

En la tanda definitiva, las brasileñas se impusieron en los penaltis por 8-7 tras el fallo de la polaca Nicola Galuszka en el último lanzamiento. Su próximo rival será el ganador del China-Francia.

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