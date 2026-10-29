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Fútbol Internacional
29 de octubre de 2026 - 16:10

Brasil convoca a Vinicius, Raphinha y Endrick para partidos con Japón y Singa

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Río de Janeiro, 29 oct (EFE).- El seleccionador brasileño, el italiano Carlo Ancelotti, convocó este jueves a Vinícius Junior y Raphinha, al lado de quince futbolistas de menos de 23 años, para los amistosos de noviembre con Japón y Singapur.

Por EFE
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Entre los jóvenes convocados destacan los atacantes Endrick (Real Madrid), Rayan (Bournemouth) y Estêvão (Chelsea), con los que ya viene contando en el equipo.

El seleccionador explicó que Vinícius y Raphinha, así como los defensas Marquinhos, Gabriel Magalhães y Douglas Santos y el centrocampista Bruno Guimarães son los seis futbolistas que disputaron el Mundial y que considera la "espina dorsal" del equipo para los próximos cuatro años.

De estos seis intocables, tan solo Marquinhos no fue convocado para los amistosos de noviembre debido a que se recupera de una lesión.

"Esta convocatoria es un reflejo del proyecto de renovación del equipo y de inclusión de la nueva generación que pusimos en marcha en los amistosos de septiembre y proseguimos ahora. Creo que es el momento ideal para promover esa renovación", aseguró el seleccionador en una rueda de prensa.

El técnico italiano agregó que quiere ver a los jóvenes futbolistas brasileños en acción y que por eso incluyó en su lista de convocados a nueve jugadores con edad olímpica y a quince que tienen menos de 23 años.

"Estamos proyectando una selección para el futuro", dijo Ancelotti, quien admitió que incluyó en su lista a algunos que no juegan regularmente en sus clubes, porque está pensando en la forma como progresarán y en su futuro.

La comisión técnica de la selección brasileña explicó que, para no perjudicar a los clubes brasileños en noviembre, cuando disputan las últimas jornadas del Campeonato Brasileño y las finales de la Libertadores y de la Sudamericana, tan solo fue convocado un jugador de cada equipo.

Por la misma razón no fue convocado ninguno del Flamengo ni del Palmeiras, los máximos aspirantes al título de la Liga este año.

En la próxima ventana FIFA, Brasil jugará contra Japón el 11 de noviembre y contra Singapur tres días después. Los dos amistosos se disputarán en el Estadio Nacional de Singapur.

Su amistoso contra Japón se producirá cuatro meses después de haber derrotado por 2-1 a la selección nipona en la segunda fase del Mundial.

En sus primeros partidos tras el Mundial, Brasil empató 1-1 con Australia, selección a la que después venció por 4-2, y goleó por 4-0 a India.

. Porteros: Bento (Al-Nassr-KSA), Lucas Perri (Torino-ITA) y Pedro Morisco (Coritiba).

. Defensores: Arthur Dias (Athletico Paranaense), Carlos Augusto (Inter de Milán-ITA), Douglas Santos (Zenit-RUS), Gabriel Magalhães (Arsenal-ING), Jair Cunha (Nottingham Forest-ING), Jonathan Jesus (Cruzeiro), Vanderson (Mónaco-FRA), Vitor Reis (Manchester City-ING) y Wesley (Roma-ITA).

. Centrocampistas: André (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United-ING), Bruno Guimarães (Arsenal-ING), Danilo Santos (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), João Gomes (Aston Villa-ING) y Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk-UKR).

. Delanteros: Alisson Santana (Shakhtar Donetsk-UKR), Allan (Manchester City-ING), Endrick (Real Madrid-ESP), Estêvão (Chelsea-ING), Raphinha (Barcelona-ESP), Rayan (Bournemouth-ING) y Vinícius Junior (Real Madrid-ESP).

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