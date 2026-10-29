Carrick perdona a Bruno Fernandes

Bruno Fernandes no disputó ni un solo minuto en la derrota del fin de semana pasado contra el Bournemouth después de criticar las tácticas de Carrick y su cuerpo técnico tras perder contra el Como en la Liga de Campeones.

Carrick y Fernandes abordaron esta semana la situación en privado en el centro de entrenamiento de Carrington y ambas partes están dispuestas a pasar página y a mirar por el interés del equipo, que se encuentra en una delicada situación porque no gana desde hace un mes y medio.

"Bruno está completamente comprometido con el equipo y no hay ningún problema. Pasamos página", dijo el técnico inglés este jueves en rueda de prensa.

"Es un jugador importante para el grupo. Lo ha sido y lo será. Ha liderado a este equipo durante mucho tiempo y lo seguirá haciendo", añadió.

Carrick se la juega este fin de semana contra el Chelsea y una derrota contra los de Xabi Alonso podría precipitar su despido apenas cinco meses después de firmar un contrato de dos años.