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Fútbol Internacional
29 de octubre de 2026 - 13:25

Carrick perdona a Bruno Fernandes

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Londres, 29 oct (EFE).- Michael Carrick, técnico del Manchester United, anunció que Bruno Fernandes será el capitán del equipo este sábado ante el Chelsea y confirmó el fin del castigo al portugués.

Por EFE
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Bruno Fernandes no disputó ni un solo minuto en la derrota del fin de semana pasado contra el Bournemouth después de criticar las tácticas de Carrick y su cuerpo técnico tras perder contra el Como en la Liga de Campeones.

Carrick y Fernandes abordaron esta semana la situación en privado en el centro de entrenamiento de Carrington y ambas partes están dispuestas a pasar página y a mirar por el interés del equipo, que se encuentra en una delicada situación porque no gana desde hace un mes y medio.

"Bruno está completamente comprometido con el equipo y no hay ningún problema. Pasamos página", dijo el técnico inglés este jueves en rueda de prensa.

"Es un jugador importante para el grupo. Lo ha sido y lo será. Ha liderado a este equipo durante mucho tiempo y lo seguirá haciendo", añadió.

Carrick se la juega este fin de semana contra el Chelsea y una derrota contra los de Xabi Alonso podría precipitar su despido apenas cinco meses después de firmar un contrato de dos años.

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