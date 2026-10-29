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Fútbol Internacional
29 de octubre de 2026 - 17:10

Cristiano Ronaldo alcanza los 985 goles con un triplete ante el Al Kholood

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Redacción Deportes, 29 oct (EFE).- Cristiano Ronaldo alcanzó este jueves los 985 goles oficiales en su carrera profesional después de firmar un triplete en la victoria del Al Nassr frente al Al Kholood (5-3).

Por EFE
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El delantero portugués marcó los tres tantos en apenas un cuarto de hora, entre el minuto 66 y el 81, y se situó a solo quince de la histórica barrera de los 1.000.

Cristiano, que ya vio cómo le anulaban un gol por fuera de juego durante la primera parte, encontró su premio tras el descanso y desató su voracidad goleadora con la colaboración de João Félix, protagonista en las dos primeras acciones que terminaron en la red de la portería del Al Kholood.

El atacante del Al Nassr firmó el primero de su cuenta particular en el minuto 66, cuando remató a placer una asistencia de Joao Félix, que culminó una llegada al área con una cesión a su compañero. Seis minutos después, el propio Joao Félix desbordó por la derecha, caracoleó hasta alcanzar la línea de fondo y puso un balón bombeado que Ronaldo cabeceó a la red para establecer el cuarto tanto de su equipo.

Cristiano completó su triplete en el minuto 81. Sadio Mané no acertó en un mano a mano frente al guardameta Hamed Abdullah, pero recogió el rechace y cedió el balón a Cristiano, que solo tuvo que empujarlo a la portería para completar una goleada en la que también participaron Angelo y Mané, que acertaron en la primera parte con otras dos asistencias de Joao Félix, que sumó cuatro en el mismo encuentro.

El delantero portugués acumulaba dos partidos sin celebrar un gol. En 180 minutos frente al Neom y el Al Faysaly, no sumó ningún tanto a una cuenta que ya alcanza los 985 tantos en toda su carrera. Sólo quince goles separan a Cristiano de los 1.000.

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