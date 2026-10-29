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Fútbol Internacional
29 de octubre de 2026 - 12:25

El brasileño Lucas Perin se pierde la temporada por una grave lesión de rodilla

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Córdoba (España), 29 oct (EFE).- El ala brasileño Lucas Perin, cedido esta temporada al Córdoba Patrimonio por ElPozo Murcia, se perderá lo que resta de curso por una lesión en la rodilla izquierda que sufrió el pasado domingo ante el Jimbee Cartagena, en la sexta jornada de la Liga Prime, máxima categoría del fútbol sala español, y por la que tendrá que pasar por quirófano, informó el club cordobés.

Por EFE
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Perin cayó lesionado en los primeros minutos del partido disputado en el Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre, que el conjunto de David Fernández acabó perdiendo por 2-3, y, tras ser atendido durante varios minutos en la pista por los servicios médicos, se marchó cojeando a los vestuarios con claros signos de dolor.

En su comunicado, el club explicó que la operación se llevará a cabo en los próximos días y que será la evolución del jugador la que marque su regreso a las pistas, aunque, al tratarse de una cesión de una sola temporada y con contrato con ElPozo hasta 2028, en principio no volverá a vestir la camiseta blanquiverde.

La lesión frena a un jugador que, en su regreso a Córdoba dos años después de marcharse al Anderlecht belga, en el que una grave lesión le mantuvo cerca de año y medio sin competir, había sido titular en los tres últimos partidos y había marcado dos goles, entre ellos el del 3-3 en el último minuto en Peñíscola, en la que hasta ahora es la única victoria del equipo (3-4).

El Córdoba Patrimonio, que suma cuatro puntos tras seis jornadas y todavía no ha ganado como local, jugará el próximo sábado, a las 16:30 horas, ante el Viña Albali Valdepeñas en el Pabellón Ciudad Deportiva Virgen de la Cabeza, en la séptima jornada del Torneo Apertura.

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