El duelo entre el líder, América, y el Toluca acapara las luces en la Liga mexicana

Las Águilas, número uno del torneo con 28 puntos, necesitan de la victoria este sábado para mantener su posición que en la fase final les daría derecho a recibir desde los cuartos de final los partidos de vuelta en casa.

No será sencillo ante un rival agresivo en ofensiva, como lo es el Toluca, que buscará la victoria para mejorar la quinta posición que ocupa, con 23 unidades.

La principal fortaleza del América es la ofensiva, la más productiva del certamen con 34 goles a favor, que tiene como principales amenazas al colombiano Miguel Borja, al uruguayo Brian Rodríguez y a Henry Martín.

Los Diablos Rojos también presumen una pegada contundente, la tercera de la competencia, gracias al uruguayo Federico Viñas, al brasileño Helinho y al portugués Paulinho.

Por la verticalidad de ambos equipos se espera un partido abierto con grandes emociones para los aficionados que asistan al tres veces mundialista Estadio Azteca.

También este sábado, el Guadalajara, que dirige el argentino Gabriel Milito, es favorito para superar al Atlante, de Miguel 'Piojo' Herrera, y mantenerse a la caza de las Águilas.

Las Chivas marchan en el tercer escalón de la tabla con 26 puntos, las mismas que el campeón Cruz Azul, que le supera en diferencia de goles, y dos menos que el América.

El mismo día, el Monterrey chocará con el Tijuana y el Pachuca, en el que actúa el venezolano Salomón Rondón, máximo goleador de la competencia, recibirá a los Tigres UANL.

El domingo la actividad concluirá con dos partidos.

El Santos Laguna recibirá al Necaxa y el León visitará al Cruz Azul.

La decimoquinta jornada arrancará el viernes, cuando el San Luis juegue contra el Atlas, Juárez FC se mida al Querétaro y los Pumas UNAM visiten al Puebla.

- Partidos de la 15.ª jornada del Apertura:

. Viernes 30: San Luis-Atlas, Juárez FC-Querétaro y Puebla-Pumas UNAM.

. Sábado 31: Pachuca-Tigres UANL, Monterrey-Tijuana, Guadalajara-Atlante y América-Toluca.

. Domingo 1: Santos Laguna-Necaxa y Cruz Azul-León.