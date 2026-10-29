El Eldense de Messi supera al Atlético Baleares y avanza a la segunda ronda (0-1)

El conjunto alicantino, que milita en Segunda División y dirigido por Javi Calleja, tuvo que emplearse a fondo para superar a un rival dos categoría inferior, en un encuentro en el que el técnico apostó por un once con varios futbolistas que habían contado con pocos minutos en la liga.
El único tanto del partido llegó en el minuto 57, cuando Iker Recio cabeceó al fondo de la red un saque de esquina ejecutado por Jordi Martín, una acción que permitió al Eldense decidir el encuentro a su favor y sellar su clasificación.
El equipo azulgrana mantiene así vivo el objetivo de avanzar en la competición copera y aspirar a enfrentarse a un conjunto de Primera División por tercer año consecutivo.