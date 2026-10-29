El Everton deja fuera a Grealish por indisciplina

Pese a que el club inglés no ha desvelado el motivo de la sanción, medios ingleses informan de que el jugador se saltó un entrenamiento.

El futbolista de 31 años está cedido por el Manchester City hasta final de temporada y, de momento, ha disputado cinco encuentros con los 'Toffees'. El año pasado ya estuvo cedido en el Everton, aunque se lesionó en enero, tuvo que pasar por quirófano por un problema en un pie y terminó su temporada prematuramente.

Grealish se perdió el partido del pasado fin de semana por enfermedad.