ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
26º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
33º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
29 de octubre de 2026 - 17:10

El Everton deja fuera a Grealish por indisciplina

Imagen sin descripción

Londres, 29 oct (EFE).- El Everton ha dejado a Jack Grealish fuera del partido de Copa de la Liga de este jueves contra el Newcastle United por "romper el código de disciplina del equipo".

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Pese a que el club inglés no ha desvelado el motivo de la sanción, medios ingleses informan de que el jugador se saltó un entrenamiento.

El futbolista de 31 años está cedido por el Manchester City hasta final de temporada y, de momento, ha disputado cinco encuentros con los 'Toffees'. El año pasado ya estuvo cedido en el Everton, aunque se lesionó en enero, tuvo que pasar por quirófano por un problema en un pie y terminó su temporada prematuramente.

Grealish se perdió el partido del pasado fin de semana por enfermedad.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Accidente rumbo al Transchaco Rally: dos muertos tras choque de camioneta contra camión
Ver más
02
Política
Video: Zenaida y funcionarias que denunciaron “peajes salariales” llegaron a un acuerdo, dice Tuma
Ver más
03
Economía
Exconsejero presenta a IPS propuesta para “capitalizar” Ueno y ser “accionista” del banco
Ver más
04
Policiales
Video: Bomberos combaten incendio en planta farmacéutica en Ypacaraí
Ver más
05
Nacionales
Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperar
Ver más

Te puede interesar