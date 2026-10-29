El Inter Miami de Messi inaugurará la temporada 'Sprint' de la MLS en 2027

Calificada de 'temporada esprint' por la MLS debido al escaso número de encuentros en la fase regular, este formato permitirá que la competición alinee su calendario con el de las principales ligas del mundo, que se disputan de verano a primavera.

Hasta ahora, cada temporada de la MLS constaba de más de 30 partidos y se disputaba en un año natural, pero a partir de verano de 2027 seguirá el cronograma de la mayoría de competiciones europeas.

La MLS desveló este jueves el calendario completo de la fase regular de esta campaña de formato reducido, que comenzará el 19 de febrero con el partido entre el Inter Miami y el Cincinnati en el Nu Stadium de Miami, y culminará el 8 de mayo.

Cada equipo disputará 14 partidos -7 como local y 7 de visitante-, exclusivamente contra sus rivales de conferencia.

Los ocho mejores equipos de cada conferencia accederán a los 'playoffs', y el partido por el título se jugará el 31 de mayo.

Entre los partidos más destacados de la fase regular se encuentra el choque entre el Inter Miami y el Nashville del 6 de marzo, en el que 'Las Garzas' tendrán la opción de vengar la eliminación que sufrieron a manos de los de Tennessee en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El derbi de Florida entre el Orlando City, en el que milita Antoine Griezmann, y el Inter Miami de Lionel Messi tendrá lugar el 17 de abril en el Inter.co Stadium.

Además, el LA Galaxy y el LAFC protagonizarán el clásico angelino el 10 de abril en el campo de 'Los Galácticos', mientras que el partido entre los dos clubes neoyorquinos, el New York City y el New York Red Bulls tendrá lugar en la última jornada en el Yankee Stadium.

La temporada 2026 de la MLS está próxima a su definición, y el inicio de los 'playoffs' está programado para el 18 de noviembre. El Inter Miami busca revalidar la MLS Cup que conquistó hace un año, aunque no ha acabado de dar con la tecla en todo el año.