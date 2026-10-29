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Fútbol Internacional
29 de octubre de 2026 - 10:55

El Pachuca de Charlyn Corral se juega su última carta para clasificarse a la fase final

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México, 29 oct (EFE).- El Pachuca, en el que juega Charlyn Corral, nombrada mejor delantera del mundo en la ceremonia del Balón de Oro, se juega este sábado su última carta para clasificarse a la fase final en su duelo ante el Querétaro, en la decimotercera jornada del Apertura femenino del fútbol mexicano.

Por EFE
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Las Tuzas, en la sexta plaza del grupo 2, con 13 puntos, están obligadas a vencer al Querétaro para llegar a la última jornada con la posibilidad de meterse entre los cuatro primeros de cada uno de los dos grupos que avanzan a la liguilla.

Charlyn Corral deberá corroborar el porqué de su reconocimiento con una actuación contundente que aporte los goles para la victoria.

El Pachuca está a cuatro puntos de los Pumas UNAM, cuarto del sector, cuando faltan seis puntos por disputar.

Las Tuzas salen como favoritas ante un Querétaro que ya está eliminado al marchar en el último puesto del grupo 1 con seis unidades.

Sus posibilidades crecen si se tiene en cuenta que un día antes los Pumas tienen una muy complicada visita al Monterrey, líder del grupo 1 con 31 puntos, que también está en camino de mantener su posición sobre los Tigres UANL, que le persiguen con 29 puntos.

La decimotercera jornada del Apertura arrancará el viernes con tres partidos.

El Toluca, ya clasificado en el grupo 1, en el que es cuarto con 26 unidades, buscará mejorar su posición con un triunfo ante el Guadalajara, que, aunque ya tiene su boleto asegurado para la fase final con 27 puntos, requiere ganar para mantener su persecución del líder América, con 31 unidades en el grupo 2.

El mismo día el Atlas recibirá a Tigres UANL.

El sábado, además del duelo Querétaro-Pachuca, el Necaxa, en la última plaza de la tabla con cero puntos, se medirá al Santos Laguna y el Tijuana se enfrentará al Cruz Azul.

El domingo, el campeón América, en el que juega la española Irene Guerrero, se enfrentará al Atlante, y el Puebla jugará con el Juárez FC.

El lunes la actividad concluirá con el partido entre el León y el San Luis.

Partidos de la decimotercera jornada del Apertura femenino:

Viernes 30.10: Toluca-Guadalajara, Atlas-Tigres UANL, Monterrey-Pumas UNAM.

Sábado 31.10: Tijuana-Cruz Azul, Querétaro-Pachuca, Necaxa-Santos Laguna.

Domingo 1.11: Puebla-Juárez FC, América-Atlante.

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