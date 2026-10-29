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Fútbol Internacional
29 de octubre de 2026 - 09:50

El Villarreal quiere refrendar su mejoría ante un Espanyol en caída libre

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Vila-real/Cornellà de Llobregat (España), 29 oct (EFE).- El Villarreal y el Espanyol se enfrentan en un encuentro en el que los locales tratarán de refrendar su mejoría con un triunfo que les acerque a la parte alta de la tabla, mientras que los visitantes llegan en plena crisis tras la destitución como entrenador de Manolo González esta semana, al que sustituye de forma interina Sergio García.

Por EFE
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Los castellonenses afrontan este encuentro tras una victoria en Mestalla que les hace mirar la clasificación con otros ojos, aunque necesitan mejorar su registro de local para certificar esta mejoría, ya que sólo han ganado uno de los cuatro partidos en La Cerámica que han disputado este curso, sumando más puntos fuera de casa, ocho, que en su estadio, cuatro.

El técnico del Villarreal, Íñigo Pérez, no podrá contar con el sancionado Pape Gueye ni el lesionado Ilias Akhomach, mientras que son dudas el lateral Carlos Romero y el centrocampista canadiense Nathan Saliba, que podrían regresar a la convocatoria, pero habrá que ver si cuentan con minutos.

Por su parte, el Espanyol visita al Villarreal en un momento crítico de la temporada después de la destitución de Manolo González como entrenador tras ser eliminado de la Copa del Rey contra el Sestao River (4-3) y de sumar un punto de los últimos quince en LaLiga.

Además, el relevo oficializado para el banquillo, Eder Sarabia, no dirigirá al equipo mañana. Esta responsabilidad recaerá sobre Sergio García, exfutbolista blanquiazul y actual técnico del filial. El equipo afronta una situación atípica, sin tiempo que perder, ya que está actualmente en descenso con ocho puntos.

La versión que presentará el Espanyol contra el Villarreal es una incógnita. El vestuario está tocado tras la destitución de Manolo González, pese a ser consciente de que no hay margen para lamentaciones. En cuanto a la propuesta táctica, todo hace pensar que no habrá cambios sustanciales.

Sergio García no podrá contar con el delantero Kike García ni tampoco con el centrocampista Jofre Carreras, ambos lesionados.

El feudo del Villarreal es un campo duro para los blanquiazules. Las últimas cinco visitas en LaLiga se han saldado con cuatro victorias para el anfitrión, los duelos más recientes, y una para el Espanyol (2019-2020, 1-2). Es, sobre el papel, uno de los huesos más duros que puede afrontar el cuadro blanquiazul en este momento.

Villarreal: Gulácsi, Freeman, Foyth, Renato Veiga, Cardona; Comesaña, Maciá, Nicolás Pepe, Buchanan; Gerard Moreno, Mikautadze.

Espanyol: Fortuño; El Hilali, Drkusic, Cabrera, Hartman; Edu Expósito, Pol Lozano; Calatrava, Javi Hernández, Bryan Zaragoza y Roberto Fernández.

Estadio: La Cerámica, de Vila-real (Castellón, este de España).

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