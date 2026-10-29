ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-03
Min
21º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
29 de octubre de 2026 - 08:19

Olimpia cae ante Cruzeiro en las semifinales de la Libertadores femenina

La árbitra uruguaya Anahí Fernández expulsa a Pamela Villalba. Pese a quedar con 10 jugadores, Olimpia batalló hasta el final.
La árbitra uruguaya Anahí Fernández expulsa a Pamela Villalba. Pese a quedar con 10 jugadores, Olimpia batalló hasta el final.014008+0000 RODRIGO BUENDIA

Olimpia perdió la noche del miércoles contra el Cruzeiro por 1-0, en las semifinales de la Copa Libertadores femenina, que será definida por clubes brasileños.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El supercampeón Corinthians y el debutante Cruzeiro jugarán el sábado la final de la Copa Libertadores 2026 femenina, que se disputa en Quito, tras vencer este miércoles al Independiente Santa Fe y al Olimpia en semifinales, respectivamente.

Lea más: El probable equipo de Olimpia para el superclásico

Las Bravas, actuales monarcas y seis veces campeonas del torneo continental, impusieron su favoritismo al derrotar 2-1 a un aguerrido Santa Fe colombiano.

Fue un “partido durísimo, muy distinto a lo que fue la fase de grupos”, reconoció la entrenadora de Corinthians, Emily Lima.

En el segundo partido de semifinales, el debutante Cruzeiro sacó ventaja con una anotación de Marilia en el minuto 50 contra el equipo paraguayo.

Corinthians irá por su su cuarto título consecutivo y séptimo en total de la Libertadores femenina, del que es el máximo ganador.

El elenco paulista llegó a semifinales al golear 5-0 al local Independiente del Valle en cuartos y ganar el Grupo A con tres victorias en igual cantidad de partidos. Lleva 21 goles anotados y apenas dos recibidos en cinco partidos.

Por su parte, las Cabulosas también acceden a la final del certamen en calidad de invictas. Ganaron con puntaje perfecto el Grupo C y golearon 3-0 a Libertad de Asunción en cuartos final, antes de vencer este miércoles al otro representante paraguayo.

“Difícil, pero no imposible”

El duelo entre Cruzeiro y Olimpia se encendió hacia el final, cuando las paraguayas, con una menos tras la expulsión en el 73’ de Pamela Villalba, lograron encerrar a las brasileñas en su área. Cruzeiro se salvó gracias a los reflejos felinos de su arquera, Camila Gomes, que atajó un cañonazo que prometía.

Acostumbrado a golear en este certamen, Cruzeiro tuvo que conformarse en esta ocasión con un solo tanto de Marilia, que ejecutó con precisión de cirujano un tiro libre para anotar el tanto de la victoria. “Nos vamos con la frente en alto, estamos entre las cuatro mejores de Sudamérica” , dijo la paraguaya Griselda Garay al final del partido.

Las Cabulosas ya piensan en el poderoso rival que enfrentarán el sábado. “Sabemos que será difícil, pero no imposible”, declaró Vitoria Calhau.

Más temprano, en el encuentro entre Corinthians y Santa Fe, Garavito encendió la ilusión de un pequeño pero animado grupo de aficionados presente en la capital ecuatoriana, al anotar el primer tanto del cotejo para las Leonas de Bogotá.

Un pase largo de Luisa Valbuena que dejó escapar Manuela González acabó en el botín de Garavito, que definió de forma soberbia frente al arco. La emoción duró poco. Pasada la media hora de juego, Leticia Monteiro igualó el marcador con un fulminante remate de media distancia en el 36’. Gi Fernandes en el 76’ firmó la clasificación de Las Bravas, que ganaron las últimas tres finales de Libertadores que disputaron. Estoy “feliz de marcar, pero me inundó la tristeza de no haber podido ganar el partido, de no poder dar la alegría a nuestra hinchada”, dijo Garavito al final del encuentro.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: Bomberos combaten incendio en planta farmacéutica en Ypacaraí
Ver más
02
Nacionales
Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperar
Ver más
03
Policiales
Alumno habría sido herido con arma de aire comprimido en ‘safari’ en colegio de Asunción
Ver más
04
Copa Paraguay
Recoleta elimina a Luqueño y se queda con el último boleto a semifinales
Ver más
05
Política
Expulsión de Zenaida Delgado: Maidana pide respetar el debido proceso
Ver más

Te puede interesar