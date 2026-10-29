Olimpia cae ante Cruzeiro en las semifinales de la Libertadores femenina

El supercampeón Corinthians y el debutante Cruzeiro jugarán el sábado la final de la Copa Libertadores 2026 femenina, que se disputa en Quito, tras vencer este miércoles al Independiente Santa Fe y al Olimpia en semifinales, respectivamente.

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Las Bravas, actuales monarcas y seis veces campeonas del torneo continental, impusieron su favoritismo al derrotar 2-1 a un aguerrido Santa Fe colombiano.

Fue un “partido durísimo, muy distinto a lo que fue la fase de grupos”, reconoció la entrenadora de Corinthians, Emily Lima.

En el segundo partido de semifinales, el debutante Cruzeiro sacó ventaja con una anotación de Marilia en el minuto 50 contra el equipo paraguayo.

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Corinthians irá por su su cuarto título consecutivo y séptimo en total de la Libertadores femenina, del que es el máximo ganador.

El elenco paulista llegó a semifinales al golear 5-0 al local Independiente del Valle en cuartos y ganar el Grupo A con tres victorias en igual cantidad de partidos. Lleva 21 goles anotados y apenas dos recibidos en cinco partidos.

Por su parte, las Cabulosas también acceden a la final del certamen en calidad de invictas. Ganaron con puntaje perfecto el Grupo C y golearon 3-0 a Libertad de Asunción en cuartos final, antes de vencer este miércoles al otro representante paraguayo.

“Difícil, pero no imposible”

El duelo entre Cruzeiro y Olimpia se encendió hacia el final, cuando las paraguayas, con una menos tras la expulsión en el 73’ de Pamela Villalba, lograron encerrar a las brasileñas en su área. Cruzeiro se salvó gracias a los reflejos felinos de su arquera, Camila Gomes, que atajó un cañonazo que prometía.

Acostumbrado a golear en este certamen, Cruzeiro tuvo que conformarse en esta ocasión con un solo tanto de Marilia, que ejecutó con precisión de cirujano un tiro libre para anotar el tanto de la victoria. “Nos vamos con la frente en alto, estamos entre las cuatro mejores de Sudamérica” , dijo la paraguaya Griselda Garay al final del partido.

Las Cabulosas ya piensan en el poderoso rival que enfrentarán el sábado. “Sabemos que será difícil, pero no imposible”, declaró Vitoria Calhau.

Más temprano, en el encuentro entre Corinthians y Santa Fe, Garavito encendió la ilusión de un pequeño pero animado grupo de aficionados presente en la capital ecuatoriana, al anotar el primer tanto del cotejo para las Leonas de Bogotá.

Un pase largo de Luisa Valbuena que dejó escapar Manuela González acabó en el botín de Garavito, que definió de forma soberbia frente al arco. La emoción duró poco. Pasada la media hora de juego, Leticia Monteiro igualó el marcador con un fulminante remate de media distancia en el 36’. Gi Fernandes en el 76’ firmó la clasificación de Las Bravas, que ganaron las últimas tres finales de Libertadores que disputaron. Estoy “feliz de marcar, pero me inundó la tristeza de no haber podido ganar el partido, de no poder dar la alegría a nuestra hinchada”, dijo Garavito al final del encuentro.