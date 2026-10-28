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Olimpia
28 de octubre de 2026 - 14:22

El probable equipo de Olimpia para el superclásico

El uruguayo Bryan Daniel Bentaberry Varela (29 años), registra 20 presentaciones con Olimpia.
El uruguayo Bryan Daniel Bentaberry Varela (29 años), registra 20 presentaciones con Olimpia.Instagram

El panorama en Olimpia en cuanto al equipo a ser presentado el domingo contra Cerro Porteño en el último clásico calendarizado del año parece estar despejado.

Por ABC Color
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Los colosos de nuestro balompié se enfrentarán el próximo domingo por cuarta vez en la temporada. El duelo entre Cerro Porteño y Olimpia será en La Nueva Olla, a las 17:00.

Lea más: Cerro Porteño y el drama de los arqueros para el clásico

Este es el último clásico calendarizado del año, aunque no se descarta el desarrollo de un quinto, toda vez que el Ciclón gane la Copa Paraguay, caso en el cual enfrentará a su acérrimo adversario, por la Supercopa, con la que se bajará la persiana futbolística 2026.

El Decano viene de vencer por 3-2 al Sportivo Ameliano en Villeta, recuperando la punta el solitario del campeonato Clausura.

En comparación el equipo ganador contra la V azulada, en la Ciudad Industrial, el conductor técnico del Expreso, Pablo Andrés Sánchez, prepara un par de retoques, con el ingreso en defensa del uruguayo Bryan Bentaberry por Gustavo Vargas, más la inclusión del punzante Bernardo Romeo Benítez en sustitución de Carlos Sebastián Ferreira.

En los demás puestos no se registrarían variantes, por lo que el conjunto franjeado estaría conformado por: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Bryan Bentaberry, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Fernando Cardozo, Alex Franco, Richard Ortiz y Eduardo Delmás; Romeo Benítez y Gabriel Ávalos.

Los lesionados Juan Ángel Vera, Juan Fernando Alfaro y Hugo Sandoval están descartados para el choque dominical en Barrio Obrero.

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