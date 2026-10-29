Palmeiras empata con Santos y Flamengo puede escaparse en el liderato

En un partido muy abierto disputado en Vila Belmiro, en el puerto de Santos, con ocasiones en ambas porterías, los dos guardametas acabaron siendo las figuras del encuentro.

Lea más: Video: Damián Bobadilla anota un golazo en el Brasileirão

El Santos no notó la ausencia del sancionado Neymar y estuvo muy cerca del triunfo, especialmente con una jugada en la segunda mitad que el lateral palmeirense Arthur salvó bajo palos.

“Creo que tenemos que valorar este aspecto: ellos están en racha de victorias, hay que valorar a todos los que salieron en la segunda parte y centrarnos únicamente en nuestro rendimiento, que está dando buenos resultados. Sumar puntos es importante”, explicó Arthur.

“Hay que destacar la actitud del equipo, que supo aguantar y no dejó de buscar el juego, de mostrar coraje, que es lo más importante y constituye el ADN del club”, comentó el joven defensa local João Alencar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Santos sigue octavo con 47 puntos, a siete del Fluminense, último equipo en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Flu vuelva a la victoria

El Fluminense venció 2-1 en casa al Inter de Porto Alegre, con un gol en el 97’ del argentino Lucho Acosta. El Colorado gaúcho, en alza en las últimas fechas desde la llegada de Eduardo Baptista al banquillo, se adelantó en el primer minuto de la segunda mitad con un tanto de su capitán, Alan Patrick. Pero el Flu reaccionó y primero un gran disparo de Hércules (78’) y luego Lucho Acosta, le dieron la victoria y puso fin a tres derrotas seguidas en liga.

El Fluminense es quinto con 54 unidades, las mismas que Cruzeiro y Athletico Paranaense, tercero y cuarto, respectivamente. El Inter podría terminar la jornada en zona de descenso si Gremio o Corinthians ganan sus encuentros de esta fecha. De momento, es el primer equipo fuera del descenso con 35 puntos, uno más que su archirrival Gremio y dos de ventaja sobre el Timão.

Goles en Salvador

También en la parte alta, el Bahía derrotó 3-2 en Salvador (nordeste) al São Paulo. Rodrigo Néstor (ex São Paulo) y Erick Pulga adelantaron a los locales cuando no se había jugado todavía diez minutos. El equipo visitante reaccionó y empató antes del descanso, con dos tantos desde fuera del área, del veterano Lucas Moura (43’) y del paraguayo Damián Bobadilla (45+5’). Un cabezazo de Marcos Víctor en el minuto 81 le dio los tres puntos a un Bahía que es sexto con 53 unidades. El São Paulo, por su parte, es décimo con 43.

Remo sigue soñando con salvarse

En Belem (norte), el Remo volvió a ganar tras 12 partidos sin hacerlo al vencer 2-1 al Botafogo.

Jajá (8’) y el argentino Leonardo Picco (54’) le dieron la victoria al conjunto local, ante un Botafogo que descontó con Edenilson en el 83’.

El Remo es penúltimo con 29 puntos aunque sueña con una salvación que tiene a seis puntos de distancia, mientras que el Botafogo es undécimo con 39 unidades, cuatro más que el descenso.