Video: Damián Bobadilla anota un golazo en el Brasileirão

El estadio Fonte Nova de Salvador albergó el duelo de la trigésimo tercera fecha del Brasileirão entre Bahía y São Paulo, ganado por los locales 3-2, en un emocionante partido.

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En medio del campo mojado por la lluvia, en conjunto dueño de casa se puso dos goles arriba, mediante las conversiones de Rodrigo Néstor y Erik Pulga.

La primera etapa fue sensacional. El descuento tricolor llegó mediante Lucas Moura y sobre el cierre de la fracción inicial, el paraguayo Damián Josué Bobadilla hizo un golazo para el 2-2.

En la complementaria, Bahía inclinó la balanza a su favor con la anotación de Marcos Víctor.

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Bobadilla, volante mixto de 25 años, formado en Cerro Porteño, juega en el São Paulo desde el 2024. Totaliza 124 presentaciones y 11 goles con el Tricolor.