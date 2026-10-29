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Fútbol Internacional
29 de octubre de 2026 - 08:55

Video: Damián Bobadilla anota un golazo en el Brasileirão

Damián Josué Bobadilla Benítez, en el festejo de su gol para el São Paulo.
Damián Josué Bobadilla Benítez, en el festejo de su gol para el São Paulo.Redes sociales

El mundialista paraguayo Damián Bobadilla anotó el miércoles un golazo para el São Paulo, que perdió de visitante contra el Bahía 3-2, por el Brasileirão.

Por ABC Color
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El estadio Fonte Nova de Salvador albergó el duelo de la trigésimo tercera fecha del Brasileirão entre Bahía y São Paulo, ganado por los locales 3-2, en un emocionante partido.

Lea más: Olimpia cae ante Cruzeiro en las semifinales de la Libertadores femenina

En medio del campo mojado por la lluvia, en conjunto dueño de casa se puso dos goles arriba, mediante las conversiones de Rodrigo Néstor y Erik Pulga.

La primera etapa fue sensacional. El descuento tricolor llegó mediante Lucas Moura y sobre el cierre de la fracción inicial, el paraguayo Damián Josué Bobadilla hizo un golazo para el 2-2.

En la complementaria, Bahía inclinó la balanza a su favor con la anotación de Marcos Víctor.

Bobadilla, volante mixto de 25 años, formado en Cerro Porteño, juega en el São Paulo desde el 2024. Totaliza 124 presentaciones y 11 goles con el Tricolor.

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