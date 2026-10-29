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Fútbol Internacional
29 de octubre de 2026 - 12:30

Subastan una camiseta preparada para Zidane en su último partido, la final de 2006

Imagen sin descripción

París, 29 oct (EFE).- La casa de subastas Aguttes tiene a la venta hasta el 7 de noviembre una de las camisetas que se prepararon para Zinedine Zidane​ en la final contra Italia del Mundial de 2006 (aunque no llegó a usar la prenda en cuestión), es decir, el que fue el último partido de su carrera como jugador.

Por EFE
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Aguttes estima el precio del artículo entre los 15.000 y los 30.000 euros y la subasta se hace en línea desde el pasado 25 de octubre.

La camiseta, de la marca Adidas y con el número 10 de Zidane, fue una de las que se prepararon para la final que jugaron en Berlín, el 9 de julio de 2006, las selecciones de Francia e Italia, un partido muy ajustado que se saldó con victoria de la 'Azzurra' en los penaltis.

Para Zidane fue un momento especialmente amargo, ya que fue expulsado durante la prórroga por haber dado un cabezazo en el pecho a Marco Materazzi, después de que el defensa italiano le insultara.

Las versiones sobre el diálogo exacto entre ambos variaron, pero el francés aseguró que Materazzi había descalificado gravemente a su madre y a su hermana en el que era el último partido de su carrera.

"Testigo del último partido de Zinédine Zidane como futbolista, esta pieza ilustra uno de los episodios más emblemáticos de la historia reciente del fútbol francés. La camiseta se ganó en su momento en un concurso de Adidas y su ganador la ha conservado desde 2006", transmitió Aguttes en un comunicado.

La salida a la venta, que se anunció este verano, coincide con la vuelta este año de Zidane a la selección, en este caso como entrenador.

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